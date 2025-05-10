На выходных в Украине будет аномально холодно: где 10−11 мая ожидаются снег и заморозки

В эти выходные, как раньше и прогнозировали синоптики, в Украине ожидаются осадки. В большинстве областей Украины сохранится аномально низкая температура, ночью местами возможны заморозки на поверхности почвы.

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Метеоролог Игорь Кибальчич отмечает, что такая погода обусловлена нахождением над Восточной Европой холодной воздушной массы арктического происхождения. Более комфортные погодные условия ожидаются только на крайнем юге страны.

Суббота, 10 мая:

В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять 1…+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3°С; днем +7…+12°С, в Закарпатье до +16°С.

В северных областях ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1…+6°С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3°С; днем +9…+14 °С.

В центральных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7°С, днем +10…+15°С.

В южной части страны и Крыму прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8°С, днем +13…+18°С.

В восточных областях ночью будет дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, ночью местами возможны порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8°С, днем +9…+14°С.

Погода 10 мая. Фото Укргидрометцентра

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Воскресенье, 11 мая:

В западных регионах Украины ночью пройдут дожди, в Карпатах осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем будет идти дождь, местами гроза. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет… +6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 °С; днем +9…+14°С, в Закарпатье до +17°С.

В северных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по всему региону ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер будет преобладать на северо-восточном направлении, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7°С, днем +9…+14°С.

В центральной части страны в течение суток будет идти дождливая погода, днем местами возможны значительные осадки. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…+8°С, днем +9…+14°С, в Днепропетровской области до +17°С.

В южных областях и в Крыму ночью без осадков, днем пройдут дожди; в Одесской и Николаевской областях временами будут отмечаться сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +5…+10°С, днем +14…+19°С.

В восточных областях преимущественно без осадков, лишь днем в Харьковской области пройдут умеренные дожди. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять 1…+6°С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3°С; днем +10…+15°С.

Погода 11 мая. Фото Укргидрометцентра

А его коллега Наталья Диденко уверяет, что в эти выходные будут хоть холодными и влажными, но красивыми.

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«Атмосферные фронты обусловят осадки разной интенсивности, только в Луганской и Донбассе 10−11 мая будет преобладать сухая погода. И еще в субботу большая часть юга также — без существенных осадков», — прогнозирует синоптик.

В субботу, 10 мая, по ее прогнозу, холоднее всего будет в западных областях, днем всего +7+12 градусов. Дождь. На остальной территории Украины 10 мая +11+15, на юге +14+17 градусов.

В воскресенье, 11 мая, практически повсюду в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9+14 градусов, на юге +13+17 градусов. В ночные часы (при прояснениях!) есть вероятность заморозков на почве.

В Киеве 10 мая временами небольшой дождь, временами прояснение. Максимально 13 градусов тепла. А 11 мая дождь будет идти почти весь день. Максимально +11 градусов.

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Кстати, в Карпатах сейчас лежит снег. Так, горные спасатели Прикарпатья сообщают, что на 08:00 10 мая в урочище Заросляк ясно, снег, ветер юго-западный 1−2 м/с, температура воздуха -1°С.

Поп Ивана Черногорского 10 мая. Фото ГСЧС

А на горе Поп Иван Черногорский — ясно, ветер северо-западный 7 м/с. Температура воздуха -7°С.

Напомним, что Игорь Кибальчич, прогнозируя погоду в мае, отмечал, что погодные условия будут во многом напоминать летние — с грозами и временами с жарой. Впрочем, средняя температура воздуха в мае по Украине прогнозируется в пределах +13…+17°С, что близко к норме. В юго-восточной части страны — местами выше нормы на 1 — 1,5°С. В отдельные дни дневная температура может достигать +30…+33°С, а ночью снижаться до +1…+7°С.

Фото ГСЧС

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