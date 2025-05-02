Ночные заморозки и дневная жара: синоптики обещают украинцам «капризные» выходные

В Украине на выходных ожидается преимущественно неустойчивая погода с грозовыми дождями, а на востоке страны возможны заморозки. Так считает кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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«На протяжении ближайших дней погодные процессы будут иметь весьма динамичный характер. На смену антициклональной и спокойной погоды к нам начнёт поступать неустойчивая и тёплая воздушная масса с юго-запада Европы, которая станет причиной дождей с грозами в северных и западных регионах Украины, а также заметно усилится ветер по всей стране. В субботу холодный воздух ещё задержится на северо-востоке, поэтому ночью здесь возможны местами заморозки, однако уже 4 мая температура существенно повысится», — прогнозирует он.

Суббота, 3 мая:

В западных областях Украины ночью без существенных осадков. Утром и днём пройдут кратковременные дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днём +20…+25 °С. В северных областях ночью без осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, днём местами будет усиливаться до 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 °С, в Сумской области на поверхности почвы заморозки 0…-3 °С; днём +18…+23 °С.

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3 — 8 м/с, днём 9 — 14 м/с. Температура ночью составит +2…+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 °С; днём воздух прогреется до +19…+24 °С. В южной части страны и Крыму прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4…+9 °С, днём +18…+23 °С.

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В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура ночью составит +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-5 °С; днём +17…+22 °С.

Воскресенье, 4 мая:

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В западных областях страны ночью местами пройдут небольшие дожди, днём по всему региону прогнозируется неустойчивая погода с грозовыми дождями, в отдельных районах будут наблюдаться сильные осадки, возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер южный/юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +9…+14 °С, днём +18…+23 °С, на Прикарпатье и Буковине +23…+28 °С. В северных регионах Украины ночью местами ожидаются небольшие дожди. Днём и вечером пройдут умеренные, местами значительные дожди в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра до 17 — 22 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только вечером на западе Кировоградской и Черкасской областей возможны грозовые дожди. Ветер южный / юго-западный, 7 — 12 м/с, днём порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днём +22…+27 °С. В южной половине Украины и Крыму ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Только вечером на севере Одесской области пройдут грозовые дожди. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, утром и днём порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время +6…+11 °С, днём +19…+24 °С.

В восточных областях ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, днём в Харьковской области местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, днём +20…+25 °С.

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По мнению Кибальчича, в целом в мае украинцев ждет ждёт достаточно комфортная погода с умеренным количеством осадков и невысокой температурой. Погодные условия во многом будут напоминать летние: ожидается активизация грозовой деятельности, а дневные значения температуры воздуха местами будут превышать +30…+32 °С.

«В среднем температура воздуха в мае по Украине прогнозируется в пределах +13…+17 °С, что близко к норме, в юго-восточной части страны местами выше нормы на 1 — 1,5 °С. В отдельные дни дневная температура может достигать +30…+33 °С, а ночью понижаться до +1…+7 °С. За счёт активной циклональной деятельности и грозовых процессов, осадков в мае ожидается определённо больше нормы, в среднем на 25 — 75%», — прогнозирует синоптик.

Как писали «ФАКТЫ», 2 мая Землю покроет мощная магнитная буря. Она ожидается с K-индексом 5 баллов, что может сказаться на самочувствии людей.

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