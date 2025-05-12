«Ощадбанк» аннулирует часть «пенсионных» карт: какие из них будут заблокированы и когда

В «Ощадбанке», где ранее продлили срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года, предупредили, что карты некоторых клиентов, в том числе и пенсионеров, не будут обслуживаться уже с 30 июня 2025 года.

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Как пишет издание «На пенсии», речь идет или о неактивных карточках, а также некоторых с истекшим сроком действия.

В частности, не будут продолжать обслуживание карт, срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года.

Также будут аннулированы карты с нулевым остатком; те, с которыми за последние шесть месяцев не проводились финансовые операции; карточки, которые не использовались в январе-феврале 2025 года (ни в кассах, ни в банкоматах, терминалах или в торговой сети).

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Тем клиентам «Ощадбанка», которые получат SMS-сообщения о прекращении обслуживания карты, рекомендуют обратиться в отделение или позвонить в контакт-центр (0−800−210−800), чтобы проверить информацию.

Напомним, что ранее в банке ввели идентификацию на переводы более 100 грн .

Фото со страницы «Ощадбанка» в соцсетях

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