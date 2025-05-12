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«Ощадбанк» аннулирует часть «пенсионных» карт: какие из них будут заблокированы и когда
В «Ощадбанке», где ранее продлили срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года, предупредили, что карты некоторых клиентов, в том числе и пенсионеров, не будут обслуживаться уже с 30 июня 2025 года.
Как пишет издание «На пенсии», речь идет или о неактивных карточках, а также некоторых с истекшим сроком действия.
В частности, не будут продолжать обслуживание карт, срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года.
Также будут аннулированы карты с нулевым остатком; те, с которыми за последние шесть месяцев не проводились финансовые операции; карточки, которые не использовались в январе-феврале 2025 года (ни в кассах, ни в банкоматах, терминалах или в торговой сети).
Тем клиентам «Ощадбанка», которые получат SMS-сообщения о прекращении обслуживания карты, рекомендуют обратиться в отделение или позвонить в контакт-центр (0−800−210−800), чтобы проверить информацию.
Напомним, что ранее в банке ввели идентификацию на переводы более 100 грн .
Фото со страницы «Ощадбанка» в соцсетях10359
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