Несмотря на двухмесячный запрет на заключение маркетинговых договоров, производители лекарственных средств так и не снизили цены на препараты, не вошедшие в так называемые топ-100.

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Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил глава правления ОО «Всеукраинская фармацевтическая палата», член совета Международной федерации фармацевтов (FIP) Олег Климов.

«К сожалению, мы фиксируем, что производители не снизили цены, и это плохая история. Соответственно, те средства, которые раньше шли на маркетинговые договоры и потом трансформировались в скидки для потребителей, просто „растворились“ на счетах некоторых участников фармацевтического бизнеса в Украине», — отметил он.

От этого пострадали в первую очередь люди, которые не получили анонсированные через СМИ скидки, акции, программы лояльности… Вместо ожидаемого снижения цен мы все получили привычные для всех пациентов высокие цены на полках аптек.

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Эксперт подчеркнул, что после урегулирования вопроса маркетинговых договоров правительством все граждане и профессиональное фармацевтическое сообщество ожидают снижения цен в аптеках для конечных потребителей.

«Ведь после того, как в феврале СНБО принял промежуточное решение, которое должно было привести к снижению цен на лекарства для украинцев, производители лекарств добровольно согласились снизить цены лишь на 100 наименований препаратов. Но, как показал анализ цен, за период так называемого добровольного снижения цен произошло противоположное — на остальные лекарства цены, наоборот, выросли. При этом нет ни одного обязывающего регуляторного документа, в котором такое снижение было бы зафиксировано и выписано в виде изменений в существующей модели налогообложения», — пояснил глава ассоциации.

По его словам, это была «джентльменская» договоренность ряда производителей лекарства, которая так же легко может быть в любой момент отозвана, учитывая возможные негативные экономические изменения для производителей, такие как отсутствующий узаконенный механизм такой модели ценообразования на лекарственные средства.

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«Сейчас завершается профессиональное обсуждение и прорабатывается оптимальное решение для стабилизации ситуации. Надеюсь, уже в ближайшие дни мы получим оптимальный и справедливый результат, в первую очередь для потребителей, а также всех участников рынка», — отметил глава правления Всеукраинской фармацевтической палаты.

Ранее сообщалось, что административное ограничение цен на лекарства не сработало, а единственным действенным механизмом остается рыночная конкуренция.

Фото Pixabay

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