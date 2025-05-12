Россияне атаковали дроном энергетиков на Сумщине: есть жертвы

В Сумской области, которую россияне не прекращали атаковать и во время так называемого «перемирия», враг нанес удар по автомобилю энергетиков.

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Как сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, это произошло на территории Сумской громады.

«Предварительно, один человек погиб. Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели», — сообщил он.

Сегодня противник трижды атаковал сумчан. Так, еще один житель Сумской громады, который косил траву, попал в больницу после того, как возле него взорвался вражеский дрон-камикадзе.

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Напомним, что в ночь на 12 мая россияне запустили по Украине 108 «Шахедов». Один из ударов враг нанес по железнодорожной инфраструктуре Донецкой области. Осколочные ранения получил машинист локомотива, которого госпитализировали.

Фото со страницы Олега Григорова

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