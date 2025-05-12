Россияне атаковали дронами поезд в Донецкой области и Одессчину (фото)

Украина и страны-партнеры предлагали российскому диктатору владимиру путину с 12 мая объявить 30-дневное перемирие, впрочем, хозяин кремля это предложение отверг. В свою очередь в россии предложили продолжить переговоры в Стамбуле.

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Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении еще раз подчеркнул, что предложение о прекращении огня с 12 мая — «на столе» и что Украина и паратнеры «ожидают ясного ответа от россии». Зеленский пообещал, что в четверг, 15 мая, будет находиться в Турции и ждать там путина лично. «Надеюсь, что путин в этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — сказал он.

Впрочем, ответ россии на объявление перемирия на 30 дней с 12 мая получил ответ уже ночью — россияне вновь запустили по Украине дроны-камикадзе. В то же время обстрелы приграничных и прифронтовых областей не прекращаются ни на минуту.

В «Укрзалізниці» сообщили, что враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Донецкой области. Так, в результате удара БпЛА противника по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Мужчине оперативно оказали помощь и госпитализировали.

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Громко было ночью и в Одесской области.

В частности, под атакой находился Белгород-Днестровский, где в результате атаки российских дронов-камикадзе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и частные жилые дома. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском горсовете.

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В Воздушных силах ВСУ уточнили, что ночью россияне применили 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали не только Одесщина и Донетчина, но и Николаевщина, и Житомирщина.

В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Также враг совершил около 3500 обстрелов, из них 114 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.

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Потери русской армии на 12 мая 2025 года. Фото Генштаба ВСУ

Потери личного состава российской армии за сутки увеличились на 1170 военных и превысили 967 тысяч военнослужащих с начала широкомасштабного вторжения.

Напомним, что после визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение путина по поводу переговоров в Стамбуле первым, но недостаточным шагом.

Иллюстративное фото со страницы ПС ВСУ в соцсетях

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