- 12.05 22:26 Почему богатые люди сдают в ремонт свою обувь: эти секреты могут вам пригодиться
- 12.05 21:59 Необычный соус из квашеных овощей: вкусно так, что не оторваться
- 12.05 21:32 Приснился сон: сенсационные заявления Шакиры о сингле двадцатилетней давности
- 12.05 21:03 На что обратить внимание перед заключением договора аренды жилья: это убережет вас от проблем
- 12.05 20:45 «Носить украшения — искусство. Чтобы выглядеть стильно, нужно знать некоторые секреты», — эксперт по стилю Ирина Бейли
- 12.05 20:33 Для жены и дочери он был опорой: на Покровском направлении погиб воин с Днепропетровщины
- 12.05 20:25 Умерла звезда «Бриллиантовой руки» и других фильмов Гайдая
- 12.05 20:08 Ароматные ленивые вареники с маком: будете готовить их чуть ли не каждый день, потому что это вкуснятина
- 12.05 19:52 Близнецам — «Влюбленные"и важное решение, Рыбам — «Смерть» и начало нового этапа: Таро-прогноз на вторник, 13 мая
- 12.05 19:48 Получить помощь от государства смогут больше переселенцев: что решил Кабмин
- 12.05 19:46 За год подорожали на 75%, а за неделю на 13%: какие продукты растут в цене в Украине
- 12.05 19:21 Особый день: известная шеф-повар покрестила дочерей
Россияне атаковали дронами поезд в Донецкой области и Одессчину (фото)
Украина и страны-партнеры предлагали российскому диктатору владимиру путину с 12 мая объявить 30-дневное перемирие, впрочем, хозяин кремля это предложение отверг. В свою очередь в россии предложили продолжить переговоры в Стамбуле.
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении еще раз подчеркнул, что предложение о прекращении огня с 12 мая — «на столе» и что Украина и паратнеры «ожидают ясного ответа от россии». Зеленский пообещал, что в четверг, 15 мая, будет находиться в Турции и ждать там путина лично. «Надеюсь, что путин в этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — сказал он.
Впрочем, ответ россии на объявление перемирия на 30 дней с 12 мая получил ответ уже ночью — россияне вновь запустили по Украине дроны-камикадзе. В то же время обстрелы приграничных и прифронтовых областей не прекращаются ни на минуту.
В «Укрзалізниці» сообщили, что враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Донецкой области. Так, в результате удара БпЛА противника по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Мужчине оперативно оказали помощь и госпитализировали.
Громко было ночью и в Одесской области.
В частности, под атакой находился Белгород-Днестровский, где в результате атаки российских дронов-камикадзе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и частные жилые дома. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском горсовете.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что ночью россияне применили 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали не только Одесщина и Донетчина, но и Николаевщина, и Житомирщина.
В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Также враг совершил около 3500 обстрелов, из них 114 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.
Потери личного состава российской армии за сутки увеличились на 1170 военных и превысили 967 тысяч военнослужащих с начала широкомасштабного вторжения.
Напомним, что после визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение путина по поводу переговоров в Стамбуле первым, но недостаточным шагом.
Иллюстративное фото со страницы ПС ВСУ в соцсетях265
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами