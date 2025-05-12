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- 12.05 19:21 Особый день: известная шеф-повар покрестила дочерей
Особый день: известная шеф-повар покрестила дочерей
Известная шеф-повар, бывшая судья проекта «МастерШеф» Лиза Глинская, которая призналась в своих чувствах, покрестила дочерей. Напомним, осенью 2024 года Лиза впервые стала мамой — у нее родились двойняшки Полина и Соломия.
Важным семейным событием Лиза поделилась на своей странице в социальной сети, выложив фотографии из церкви. На фото малышки в белых платьях с кружевом сладко спят на руках у мамы и крестной.
«Важный день, Праздник для нашей семьи, — написала Глинская. — Крещение наших маленьких крошек — Полины и Соломии. Наш особенный день».
Подписчики поздравили семью шеф-повара и отметили, что девочки похожи на папу.
«Ну нереальные красавицы! — поделились впечатлениями. — У них большое будущее, пусть растут здоровые и счастливые с Божьей помощью».
«Папины дочки, так похожи на папу», — отметили в комментариях.
«Божьей благодати, мирного неба, здоровья, вашей семье», — пожелали в ответ.
«Фантастические фото, такие милые, нежные, счастливые, — отреагировали на фотографии. — Пусть Боженька бережет крошек. Счастливого детства и наслаждения от жизни».
Ранее популярная шеф-повар удивила сеть своим образом.329
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