Особый день: известная шеф-повар покрестила дочерей

Известная шеф-повар, бывшая судья проекта «МастерШеф» Лиза Глинская, которая призналась в своих чувствах, покрестила дочерей. Напомним, осенью 2024 года Лиза впервые стала мамой — у нее родились двойняшки Полина и Соломия.

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Важным семейным событием Лиза поделилась на своей странице в социальной сети, выложив фотографии из церкви. На фото малышки в белых платьях с кружевом сладко спят на руках у мамы и крестной.

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«Важный день, Праздник для нашей семьи, — написала Глинская. — Крещение наших маленьких крошек — Полины и Соломии. Наш особенный день».

Подписчики поздравили семью шеф-повара и отметили, что девочки похожи на папу.

«Ну нереальные красавицы! — поделились впечатлениями. — У них большое будущее, пусть растут здоровые и счастливые с Божьей помощью».

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«Папины дочки, так похожи на папу», — отметили в комментариях.

«Божьей благодати, мирного неба, здоровья, вашей семье», — пожелали в ответ.

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«Фантастические фото, такие милые, нежные, счастливые, — отреагировали на фотографии. — Пусть Боженька бережет крошек. Счастливого детства и наслаждения от жизни».

Ранее популярная шеф-повар удивила сеть своим образом.

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