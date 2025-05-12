40.22 / 40.79 45.06 / 45.87
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Почему богатые люди сдают в ремонт свою обувь: эти секреты могут вам пригодиться

22:26 12 мая 2025
Поношенная обувь. Фото Pixabay

Эта история обросла легендами. Однажды бутик элитной обуви посетил мужчина в довольно поношенных туфлях. Когда он попросил продавщицу дать ему примерить понравившуюся пару, она холодно ответила: «Вашего размера сейчас нет». Он попросил показать ему другие туфли, но ответ последовал такой же. Мужчина прошелся по магазину и присмотрел еще одну пару обуви. Обратился к другой продавщице. И снова получил тот же ответ. А спустя час продавщицы были уволены. Оказалось, что мужчина в поношенных туфлях… владелец сети бутиков элитной обуви.

Да, состоятельные люди часто предпочитают новой обуви удобную, разношенную, в которой нога чувствует себя комфортно. Такие ботинки и туфли носят десятилетиями, периодически ремонтируя. А потертая кожа лишь придает им особый шик. За такой обувью ухаживают, как за дорогим автомобилем.

Какую же обувь стоит ремонтировать, а не выбрасывать? Высококачественную и удобную. Ремонт обойдется вам дешевле, чем покупка новой, а комфортность — тот критерий, который должен быть на первом месте. Не стоит ремонтировать некачественную обувь, а также ту, которая безнадежно устарела.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что черные босоножки снова будут в тренде нынешним летом.

Читайте также: Золотое правило покупки обуви: возможно, оно вас удивит

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

274

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Исинбаева

На олимпийскую чемпионку, бежавшую из россии, повесили миллионные долги по коммуналке

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Черешню любят птицы, фото из открытых источников

Как отвадить птиц от малины и черешни: простой и гуманный способ

Гороскоп 12-18 мая. Фото Pixabay

Водолеи будут нарасхват, а Тельцов ждет финансовый сюрприз: гороскоп на неделю 12 — 18 мая

Следующий материал
Новости партнеров