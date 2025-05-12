Почему богатые люди сдают в ремонт свою обувь: эти секреты могут вам пригодиться

Эта история обросла легендами. Однажды бутик элитной обуви посетил мужчина в довольно поношенных туфлях. Когда он попросил продавщицу дать ему примерить понравившуюся пару, она холодно ответила: «Вашего размера сейчас нет». Он попросил показать ему другие туфли, но ответ последовал такой же. Мужчина прошелся по магазину и присмотрел еще одну пару обуви. Обратился к другой продавщице. И снова получил тот же ответ. А спустя час продавщицы были уволены. Оказалось, что мужчина в поношенных туфлях… владелец сети бутиков элитной обуви.

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Да, состоятельные люди часто предпочитают новой обуви удобную, разношенную, в которой нога чувствует себя комфортно. Такие ботинки и туфли носят десятилетиями, периодически ремонтируя. А потертая кожа лишь придает им особый шик. За такой обувью ухаживают, как за дорогим автомобилем.

Какую же обувь стоит ремонтировать, а не выбрасывать? Высококачественную и удобную. Ремонт обойдется вам дешевле, чем покупка новой, а комфортность — тот критерий, который должен быть на первом месте. Не стоит ремонтировать некачественную обувь, а также ту, которая безнадежно устарела.

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Фото Pixabay

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