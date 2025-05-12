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- 18:01 Favbet Foundation и Андрей Матюха: как работает системная благотворительность
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Favbet Foundation и Андрей Матюха: как работает системная благотворительность
Favbet Foundation — благотворительная организация, основанная предпринимателем Андреем Матюхой, которая сосредоточена на долгосрочных проектах в области спорта и образования. Деятельность фонда носит системный характер и в первую очередь направлена на создание новых возможностей для украинских детей и подростков, развитие цифровой инфраструктуры и сохранение культурного наследия.
Расширение доступа к знаниям
Еще до начала полномасштабной войны Favbet Foundation инициировал множество социальных проектов. Среди них — цифровизация библиотек в сельской местности.
В рамках сотрудничества с Министерством цифровой трансформации, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией фонд передал 2140 компьютеров библиотекам в 15 регионах Украины.
Целью проекта было обеспечение доступа к образовательным ресурсам для жителей общин с ограниченными возможностями в сфере цифровых технологий.
«Мы строим будущее, в котором каждый ребёнок будет иметь равный доступ к знаниям и возможностям. Знания должны быть доступны каждому — не как привилегия, а как право», — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.
Поддержка детей в новых реалиях
В 2023 году Favbet Foundation одержал победу в номинации «Корпоративный благотворительный фонд» на общенациональном конкурсе коммуникаторов. Награду получила инициатива «Клуб супергероев» в рамках благотворительной программы Favbet Kids, которую реализует Favbet Foundation.
В рамках инициативы были реализованы три направления:
- «IT Kids» — курсы по программированию;
- «Сила в знаниях» — передача 5500 комплектов школьных принадлежностей;
- «Сильнее вместе» — бесплатные секции по боксу, футболу, борьбе и баскетболу.
Спортивные секции открыты и бесплатны для детей внутренне перемещённых лиц и военнослужащих.
Президент фонда Андрей Матюха отмечает, что такие проекты создают условия для формирования уверенного и здорового поколения. Это помощь с долгосрочной целью.
Поддержка спортивного наследия
Favbet Foundation заботится о сохранении и популяризации спортивной истории. В 2023 году по инициативе президента фонда Андрея Матюхи была издана биография Дарио Срны — хорватского футболиста, ставшего известным благодаря выступлениям за донецкий «Шахтёр».
Презентация книги стала заметным событием для спортивного и культурного сообществ Украины. Дарио Срна публично поблагодарил Андрея Матюху за помощь в организации этого проекта.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в апреле школа настольного тенниса PULSE, созданная Федерацией настольного тенниса г. Мариуполь как социальный проект, провела в Киеве серию мероприятий ко Всемирному дню настольного тенниса 2025 года при поддержке Favbet Foundation.30
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