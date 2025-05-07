Матюха Андрей Валерьевич как президент фонда Favbet Foundation системно поддерживает спортсменов и реализует образовательные программы для молодежи, направленные на стратегическое усиление национального спортивного потенциала.

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Образование и безопасность участников спортивного процесса

Одним из ключевых направлений, которые внедряет Матюха Андрей Валерьевич через Favbet Foundation, является проведение учений по медицинской помощи для тренеров и спортсменов. В 2025 году в рамках сотрудничества со специалистами FAST состоялось десять тренингов для более 200 участников.

К проекту привлечены представители национальных сборных по десяти видам спорта. В целом образовательную программу планируют охватить более 1800 человек по всей стране. Это позволит сформировать базовые навыки реагирования в экстренных ситуациях среди молодежи и наставников.

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Андрей Матюха и Favbet Foundation: поддержка молодых талантов

Значительное внимание Матюха Андрей Валерьевич уделяет обеспечению украинских атлетов возможностью участвовать в международных спортивных событиях. В рамках работы Favbet Foundation спортсмены получают необходимую поддержку для преодоления финансовых и логистических барьеров, которые часто мешают им представлять Украину на соревнованиях мирового уровня. Деятельность фонда также включает сопровождение на различных этапах подготовки и выступлений.

Матюха отмечает, что в Украине есть много перспективных спортсменов, которые демонстрируют силу, характер и настойчивость.

Приоритет развития детского и массового спорта

Отдельное направление, которое поддерживает Матюха Андрей Валерьевич, — это развитие спорта среди детей и подростков. Речь идет как об инфраструктурных инициативах, так и о регулярных тренировках, доступных широкому кругу детей по регионам.

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В рамках благотворительной инициативы «Клуб Супергероев», которая реализуется в рамках благотворительной программы Favbet Kids, были открыты спортивные секции по футболу, баскетболу, боксу и борьбе, которые работают в Киеве. Они ориентированы на детей из уязвимых категорий, в частности ВПЛ и семей военнослужащих.

Соревнования и мероприятия для юных спортсменов

Кроме ежедневных тренировок, Favbet Foundation по инициативе Матюхи Андрея Валерьевича поддерживает организацию спортивных праздников. Например, «Зимняя Спартакиада» объединила детей в клубе SpartaBox для соревнований, игр и командных эстафет.

Инвентарь и обучающие ресурсы для детей

В рамках социальных инициатив, которые координирует Матюха Андрей Валерьевич, Favbet Foundation реализует проекты, направленные на поддержку детей в сфере образования и спорта. В 2023 году фонд передал более 5500 ученикам по всей Украине наборы спортивного инвентаря, а также канцелярские принадлежности для обучения.

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Фонд также начал образовательную программу по цифровой подготовке. Бесплатные IT-курсы уже прошли 352 подростка.

Стратегия долгосрочных изменений

Матюха Андрей Валерьевич считает инвестирование в молодежь стратегическим направлением, имеющим определяющее влияние на будущее страны. В своих публичных заявлениях он подчеркивает необходимость формирования поколения, которое будет физически активным, образованным и способным адаптироваться к условиям современного мира.

Favbet Foundation реализует подход, предусматривающий не только спортивную, но и образовательную поддержку молодежи. В 2023 году фонд обеспечил более 5500 школьников спортивным инвентарем и канцелярскими принадлежностями для обучения.

По словам Матюхи Андрея Валерьевича, важно создавать условия, в которых дети будут иметь выбор и возможность развиваться в разных направлениях.

Осуществляя такие инициативы, фонд объединяет частную инициативу с общественной ответственностью. Это позволяет охватить несколько сфер — спорт, образование, цифровую подготовку — и создать основу для системного развития молодого поколения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать культурные инициативы в Украине.

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