Польша изменила правила выдачи студенческих виз иностранцам: что нужно знать абитуриентам из Украины

В Польше, приютившей сотни тысяч украинских беженцев, недавно Сенат принял закон о выдаче студенческих виз иностранцам. Закон был подписан президентом страны Анджеем Дудой.

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Целью закона является ограничить использование студенческих виз иностранцами, которые получают их не с целью обучения, а для работы или поездок в другие страны Шенгенской зоны, пишет inPoland.

Так, отныне при поступлении иностранец должен знать польский язык как минимум на уровне B2. Надо будет предоставить документ, подтверждающий это.

Также ректор университета будет обязан немедленно сообщить консулу, выдавшему визу, если иностранец не начал учебу в вузе.

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Как писали «ФАКТЫ», в Польше могут начать блокировать счета украинцев. Это касается тех украинцев, которые ведут бизнес в Польше, а также тех, чьи переводы выглядят подозрительно.

Это связано с тем, что Национальная налоговая администрация Польши заметно активизировала свою деятельность, сосредоточившись на выявлении недобросовестных налогоплательщиков и борьбе с теневым рынком.

Больше проверок будет в следующих отраслях: строительные услуги, где часто выставляются фиктивные счета-фактуры; нематериальные услуги, которые трудно проверить; ИТ-сектор, где незаконные транзакции и фальшивые документы являются постоянной проблемой.

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