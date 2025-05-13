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Вместе с украинцами: сын Софии Ротару неожиданно вышел на связь, а ее сестра рассказала, где сейчас находится легенда

12:56 13 мая 2025
Ротару с сыном, фото соцсети

В воскресенье, 11 мая, когда украинские звезды поздравляли своих мам с Днем матери, неожиданно в сети появился и сын легендарной певицы Софии Ротару — Руслан Евдокименко.

Так, по случаю праздника, сын звезды опубликовал сторис в Instagram и посвятил его своей маме. Руслан показал архивное фото Софии Михайловны с одного из ее концертов, где она счастливая позирует с цветами.

В этот же день в эфире телеканала «Интер» украинская певица Аурика Ротару прокомментировала отношения со своей старшей сестрой и коллегой Софией Ротару.

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«Разбросала нас судьба по разным городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София — мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить, потому что мы большая, дружная, сплоченная семья», — сказала Аурика Ротару.

Отвечая на вопрос о Софии Ротару, Аурика Ротару согласилась со словами журналистки, что каждый взрослый человек сам отвечает за свои поступки.

«Каждый взрослый человек отвечает за себя. И София Михайловна отвечает за себя сама», — сказала журналистка.

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«Конечно», — согласилась сестра Софии Ротару.

По словам Аурики Ротару, София Михайловна «переживает, как и все украинцы».

«Единственное, что я могу сказать — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо», — заявила певица.

Напомним, в апреле София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева. Пост был без единого слова, но довольно красноречив и понятен всем украинцам.

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