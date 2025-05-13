Больше «никаких Гарри»: принц Уильям ввел необычный запрет в королевском дворце

Во время интервью Би-би-си опальный принц Гарри заявил о желании примириться с родными и выразил опасения по поводу здоровья отца, короля Чарльза III, который сейчас проходит лечение от онкологии.



Но сделал он это настолько бестактно, что вызвал еще больше гнева у своих родственников, пишет US Weekly.



Так, Чарльз III, по сообщениям источников издания, продолжает игнорировать своего сына, а принц Уильям якобы даже запретил обсуждать Гарри в кругу родственников, что подчеркивает напряженность в отношениях и нежелание общаться.

ВІДЕО ДНЯ

«Уильям не будет отвечать на обвинения Гарри. Более того, он запретил даже вспоминать своего младшего брата. Все знают, что это тема, которую не следует поднимать, поэтому нам запрещено говорить о Гарри», — сообщил источник из дворца.

Не следует забывать, что это не первый конфликт принца Гарри с королевской семьей. В 2021 году его интервью Опри Уинфри также вызвало широкий резонанс и множество обсуждений. Тогда Гарри и Меган Маркл открыто говорили о своих переживаниях, трудностях и проблемах, с которыми столкнулись в рамках королевской жизни. Эти откровения стали настоящим шоком для общественности и привели к серьезным последствиям для их отношений с Виндзорами.

Напомним, интервью Би-би-си, которое дал Гарри, вызвало гнев общественности. Большинство британцев хотят, чтобы герцога и герцогиню Сассекских лишили их королевских титулов.

РЕКЛАМА

294

Читайте нас в Facebook