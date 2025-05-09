Принца Гарри и Меган Маркл попросили отказаться от королевских титулов

Принца Гарри и Меган Маркл призывают лишить их королевских титулов, особенно после шокирующих нападок герцога Сассекского на короля Чарльза. После интервью BBC Гарри вызвал гнев общественности, большинство британцев хотят, чтобы герцога и герцогиню Сассекских лишили их королевских титулов, пишет geo.tv.

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Согласно опросу, 64% избирателей поддерживают короля Чарльза, и только 36% поддерживают Гарри. Опрос показал, что люди хотят, чтобы Гарри и Меган лишили их титулов Их Королевских Высочеств. Это произошло после того, как Меган недавно вызвала критику за использование титула Ее Королевского Высочества для развития своего бизнеса, что Сассексы не должны делать публично.

Когда Гарри и Меган отказались от своих королевских должностей, с покойной королевой Елизаветой была достигнута договоренность о том, что они не будут использовать свой титул, поскольку они больше не работают в королевской семье. К тому же последнее взрывное интервью принца Гарри только усилило возмущение общественности.

Ранее сообщалось, что фото семьи Сассексов вызвало критику королевских источников, которые считают это вызывающим жестом.

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