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Зеркальные сердца и длиннющий шлейф: подробности выступления группы «Циферблат» на «Евровидении»

15:57 13 мая 2025
Группа "Циферблат"

Сегодня, 13 мая, в Базеле (Швейцария) состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025». Именно на нем под номером пять выступят представители Украины — группа «Циферблат» — с песней Bird of Pray. Голосование зрителей решит, пройдет ли группа в финал «Евровидения», который состоится 17 мая.

В первом полуфинале выступят пятнадцать участников. В том числе фавориты букмекеров — группа из Швеции. Она выйдет на сцену под номером шесть. Также свои номера покажут музыканты из Испании, Италии и Швейцарии, автоматически попадающие в финал.

Украинская группа "Циферблат" выступает под номером пять

На сцене полуфинала появится и представительница Украины на «Евровидении-2024» Jerry Heil. Она выступит в общем номере с представителями Португалии, Греции и Литвы.

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— Верю в счастливые подсказки судьбы, — сказала Jerry Heil в проекте ЖВЛ (1+1). — Несколько месяцев назад я внезапно захотела учить французский язык, хотя до этого он мне не нравился. А через пару месяцев пришло известие, что меня зовут на «интервал-акт» на «Евровидении» петь песню на французском языке. Для меня «Евровидение» стало встречей выпускников.

По словам музыкантов группы «Циферблат», они настроены получить удовольствие от своего участия в «Евровидении-2025». За режиссуру номера отвечает режиссер Мария Коростелева, известная по сотрудничеству с участниками Нацотбора. Сценические образы создавал дизайнер Иван Фролов. По словам модельера, на костюмах ребят много деталей: зеркальные сердца, юбки поверх брюк и гигантский шлейф барабанщика Федора Ходакова, который надевается прямо перед выходом на сцену.

Напомним, первый полуфинал «Евровидения» состоится 13 мая в 22:00 по киевскому времени. Второй полуфинал намечен на 15 мая.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть была возмущена сценическими образами группы «Циферблат».

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