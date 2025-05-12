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Букмекеры снизили шансы Украины на «Евровидении»: что произошло
В швейцарском городе Базель стартовал 69-й международный песенный конкурс «Евровидение». Напомним, что победу стране принесло выступление Nemo в прошлом году в Мальме (Швеция). Украину на конкурсе в Швейцарии представляет группа «Циферблат» с песней Bird of Pray. Уже завтра, 13 мая, они выступят в первом полуфинале «Евровидения» под номером пять.
К сожалению, по прогнозам букмекеров, в шансах на победу ребята не поднимались выше 10-го места. Еще неделю назад они занимали в рейтинге 13-ю отметку, а после первой репетиции спустились на 14-е место. Победу прогнозируют группе из Швеции.
Традиционно «Евровидение» стартовало с дорожки бирюзового цвета. В этом году она стала самой длинной за всю историю конкурса.
Группа «Циферблат» на своей странице в социальной сети выложила детали появления на публике. Для выхода музыканты выбрали образы украинских дизайнеров. Братья Валентин и Даниил Лещинские — черные брюки и блузы плиссированной фактуры черного и пурпурного цвета. Барабанщик Федор Ходаков — коричневый костюм от Андреаса Билоуса и Андрея Моськина, вдохновленный эстетикой и поэтическим украинским кино 60−70-х годов.
Появившись на тротуаре, музыканты сразу побежали фотографироваться с украинцами, приветствовавшими группу у дорожки. Позже вместе с журналистом из Латвии спели «Ой у лузі червона калина». Известно, что «Циферблат» встретился с детьми, которые были эвакуированы в Швейцарию из Мариуполя.
Не обошлось на дорожке и без скандалов. Во время прямой трансляции были показаны 36 стран-участниц вместо 37, которые выйдут на сцену. Во время прохода группы из Португалии в эфире шло интервью с другими представителями. Кроме того, толпа освистала представительницу Израиля. Один из палестинских митингующих даже прорвался на дорожку и сел на ней с флагом страны.
Напомним, «Евровидение» несколько изменило свои правила.
Уже 13 мая состоится первый полуфинал, второй — 15-го, а финал «Евровидения-2025» состоится 17 мая. Известно, что событие комментировать в Украине традиционно будет Тимур Мирошниченко. Вместе с ним в студии появятся певица Alyona Alyona, ведущий Александр Педан и комик Влад Куров. Кстати, Jerry Heil, с которой Alyona Alyona выступала на «Евровидении» в прошлом году, уже в Базеле и выйдет на сцену конкурса в качестве гостя.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в соцсети раскритиковали сценические костюмы группы «Циферблат» .1766
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