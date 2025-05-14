Это месть: после ДТП, в котором пострадал ребенок, его отец-свидетель оказался в военкомате, а потом в больнице

В Татарбунарах Одесской области уже две недели не утихают разговоры об инциденте, который произошел здесь две недели назад. 29 апреля работница полиции Алиса М. общалась по телефону во время движения автомобилем и сбила девочку. Но то, как ситуация начала развиваться дальше, просто в голове не укладывается. Отец девочки, который имеет на содержании троих несовершеннолетних детей, пришел в отделение полиции как свидетель, но оказался в военкомате. По словам родных, у Александра Сухолиты давно проблемы со здоровьем. В ТЦК у него случился гипертонический криз. Его забрали в больницу. Но и туда прибыли работники военкомата в сопровождении правоохранителей! Жена Александра и мать девочки считает, что это месть для их семьи, чтобы водитель-полицейская не понесла никакого наказания за аварию.

«Утром возле палаты мужа в больнице были полицейские и работники ТЦК»

- У нас многодетная семья. 7-летняя Софийка и 4-летний Михаил — наши родные с Александром дети. А 10-летний Богдан — мой родной брат, мы взяли его под опеку, потому что мама лишена родительских прав. Начали процесс усыновления, однако не успели закончить его, — рассказывает «ФАКТАМ» мама девочки Татьяна Коновалюк. — Все произошло на центральной улице города. 7-летняя Софийка возвращалась с танцев и сама переходила дорогу, а на другой стороне ее ждал папа. Уже когда ребенок преодолел половину проезжей части, ее сбила машина Daewoo Lanos. Ею управляла лейтенант полиции Алиса М. Она работает инспектором сектора «Службы образовательной безопасности» в Белгород-Днестровском районном отделе полиции. В отчаянии Александр бросился спасать дочь. Машина протащила ее аж 11 метров. Представьте себе, когда муж кричал полицейской остановиться, она не реагировала. Потому что в то время смотрела на мобильный телефон. Только на крики остановилась. Александр вытащил Софию из-под колеса, вызвал полицию и скорую помощь. Полицейская этого не сделала, просто пересела на место пассажира. У дочери диагностировали ушиб правого предплечья и правой голени и колена. И отпустили домой. На следующий день мужчина пошел в участок как свидетель, хотел узнать, как проводится расследование, дать показания.

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Лейтенант полиции Алиса М. на месте аварии

— И что было дальше?

- Его оттуда повезли в ТЦК. Муж прошел военно-врачебную комиссию, там ему сказали, что необходимо провести дообследование. Но Александра продолжали удерживать. Ночью у него случился гипертонический криз, его не могли никак нормализовать. Такая проблема у Саши с 2019 года. Ночью 1 мая его забрали в больницу, медики делали все, чтобы нормализовать состояние. На утро возле палаты мужчины были полицейские и работники ТЦК. Хотели забрать его обратно, хотя у него шла кровь из носа и было очень высокое давление. Но никто на это не обращал внимания. Более того, своими криками и действиями они пугали других пациентов.

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— Как сейчас чувствует себя дочь?

- Она напугана, избегает общения, но боится оставаться одна. Постоянно зовет меня… Поэтому в соцсети я разместила объявление, что хочу помочь своему ребенку, чтобы он получил квалифицированную психологическую помощь. Откликнулась местный психолог, и мы уже посещаем ее.

Александра после того, как ситуация вызвала резонанс, пока не трогают. Он продолжает лечение, дальше должен пройти военно-врачебную комиссию. Мы ничего не имеем против службы в армии, но все должно происходить законно. Потому что сейчас работники ТЦК обвиняют его в уклонении. Хотя до аварии муж не находился в розыске. Он был на учете в приложении «Резерв», мы практически ежедневно проверяли это. У нас с Александром ритуальный бизнес, и нас ежедневно видели если не возле морга, то возле больницы. Никаких повесток Саше не вручали. Он не тот человек, который будет прятаться. Что это, как не месть и желание куда-то деть единственного свидетеля аварии.

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Место аварии, во время которой пострадала 7-летняя Софийка

Александр странным образом из свидетеля превратился в виновного

— Насколько мне известно, то вместо свидетеля в ДТП с дочерью теперь могут привлечь к ответственности вашего мужа. Как так случилось?

- Да, это правда. Когда все произошло, на эмоциях Александр подошел к этой женщине и дал ей пощечину. Однако не бил. Он был возмущен, что она сидела в телефоне, не вызвала медиков, была равнодушной к состоянию ребенка. Полицейская этим воспользовалась и обратилась в больницу. Теперь Александру инкриминируют нанесение легких телесных повреждений работнице полиции, которая находилась за рулем. Не удивляюсь, потому что ее родные тоже работают в органах, городском совете. Машина, которой она управляла, нигде не указана в декларациях.

Кроме того, все произошло в центре города, а каким-то чудом видео с камер наблюдения отсутствуют или странным образом снимали другую часть улицы. Она даже не извинилась за все, не интересуется как сейчас чувствует себя Софийка. Получается, что едва ребенка не потеряли из-за такой водительницы, то теперь еще и над мужем издеваются. Вот так в нашей стране пострадавшие могут стать еще виновными!

В Одесском областном территориальном центре комплектования сообщили, что отец пострадавшей в ДТП девочки согласно действующим учетным данным, находился в розыске на основании ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«После уточнения военно-учетных данных его направили на ВВК. Во время прохождения он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья. На место вызвали скорую помощь. Гражданина по решению врачей забрали в больницу. Во время пребывания мужчины в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения. Информационные сообщения, которые освещаются в соцсетях и касаются аварии, которая, по утверждениям отдельных лиц, произошла накануне с участием представительницы правоохранительных органов, не коррелируют с деятельностью органов ТЦК. Последние не уполномочены на процессуальное реагирование или следственные действия по делам о ДТП. Основанием для отсрочки является содержание трех или более несовершеннолетних детей, это должно подтверждаться официально оформленными документами. Но таковых представлено не было. Один из трех детей юридически находится под опекой матери, поэтому это делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки».

В отношении сотрудницы полиции составили административные материалы по ст. 124 и ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф или лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года. На время проведения служебного расследования полицейскую отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Сразу после ДТП отец ребенка нанес несколько ударов в область головы водителя, что сделало невозможным вызов скорой и полиции с ее стороны. В связи с ухудшением самочувствия, лейтенант полиции обратилась в больницу, где ей была оказана медицинская помощь и установлен диагноз: «Ушиб мягких тканей головы. СГМ?» — сообщил начальник Белгород-Днестровского районного отделения полиции Павел Бобчинский.

Ранее сообщалось, что в Нежине один из руководителей полиции насмерть сбил военного.

На фото в заголовке Татьяна Коновалюк с дочерью — 7-летней Софийкой

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