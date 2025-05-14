«Вызывает плохие воспоминания»: украинский дипломат раскритиковал Мерца за секретность в поставках оружия Украине

После многомесячного давления общественности федеральный канцлер Олаф Шольц обнародовал информацию о поставках немецкого вооружения в Украину. Новый федеральный канцлер Фридрих Мерц снова засекретил эти поставки. Украинский дипломат Андрей Мельник подверг критике такое решение.

ВІДЕО ДНЯ

«Это вызывает плохие воспоминания о временах, когда правительство „светофора“ весной 2022 года хотело скрыть отсутствие военной поддержки секретностью», — сказал бывший посол в Германии в интервью информационному агентству dpa, пишет Spiegel. Сразу после вступления в должность Мерц после консультаций с министром обороны Борисом Писториусом решил прекратить публикацию информации о всех поставках оружия в Украину. Олаф Шольц также держал поставки оружия в тайне в первые месяцы после российского вторжения в Украину — с февраля по июнь 2022 года. Фридрих Мерц резко критиковал это как лидер оппозиции в то время.

«Нас сдерживают, есть отговорки, нет точной информации о том, что Германия действительно поставляет. И все это потом оправдывается тем, что нужно держать в тайне из соображений безопасности», — сказал он в интервью телеканалам n-tv и RTL в апреле 2022 года.

На вопрос, что бы он сделал по-другому, будь он канцлером, Мерц тогда ответил: «Я бы лучше информировал общественность. Это правильно — держать в тайне маршруты транспортировки оружия. Но мы должны информировать общественность о том, что поставляем. Другими словами, немецкое правительство рискует вызвать подозрение, что оно не выполняет свои обещания».

РЕКЛАМА

Через два месяца правительство Шольца подверглось давлению общественности. Он опубликовал в интернете подробный список всех поставок оружия, регулярно обновлявшийся вплоть до смены правительства 6 мая. Андрей Мельник, представляющий Украину как посол в Организации Объединенных Наций с конца мая, был послом в Германии в начале войны. Уже тогда он выступал против секретности.

«Эта тактика затягивания справедливо подвергалась жесткой критике не только со стороны самой Украины, но и со стороны лидера оппозиции Фридриха Мерца», — сказал он в интервью.

Обнародование поставок оружия также стало бы мощным сигналом для россии и имело бы превентивный эффект, считает Мельник.

РЕКЛАМА

«путин должен точно знать, что новое немецкое правительство будет делать в военном плане, чтобы принудить его к справедливому и продолжительному миру», — отметил дипломат.

В окружении Мерца считают иначе. Они оправдывают поворот к секретности тем, что желают создать «стратегическую неопределенность». Это значит держать врага в неведении по поводу собственных действий, чтобы не давать ему никаких военных преимуществ. Это часть тактики ведения войны, направленной на уменьшение публичных дебатов относительно поставок оружия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Андрей Мельник потребовал от Германии увеличить помощь Украине.

РЕКЛАМА

207

Читайте нас в Facebook