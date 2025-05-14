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Для студентов-медиков планируют ввести обязательную военную подготовку
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, ранее рассказывавший о планах реформировать систему медосмотра водителей, сообщил о разработке законопроекта о военной подготовке офицеров запаса медицинской службы
По его словам, законопроект № 13276 предусматривает возобновление обязательной военной подготовки для офицеров запаса медицинской службы среди студентов медицинских и фармацевтических специальностей.
«Одно из последствий полномасштабной войны — дефицит медицинских кадров в Вооруженных Силах Украины, в частности специалистов военно-медицинских и военно-фармацевтических направлений. Понятно, что до войны не требовалось такое большое количество медиков в армии. И сейчас нужно внедрять изменения в систему медицинского образования, которые позволят предоставить военным знания медподготовки», — отметил Радуцкий и добавил, что в настоящее время обучение по программе офицера запаса является добровольным и преимущественно доступным для студентов-контрактников. Среди студентов-бюджетников его проходят только те, кто заключил контракт с Министерством обороны.
Всего в настоящее время лишь 5% студентов-медиков проходят такое обучение.
Михаил Радуцкий отметил, что проектом документа предлагается возобновление работы существующих или создание новых кафедр военной подготовки в высших учебных заведениях. Планируется, что количество студентов, которые будут проходить военную подготовку по этой программе, составит около 4,3 тысяч с последующим ежегодным ростом.
Документом предлагается внести изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», где прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, станет обязательным. Это будет касаться тех, кто пригоден к службе. А на добровольных началах подготовку по программе подготовки офицеров запаса могут проходить граждане Украины (кроме соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям), которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.
Если Верховная Рада поддержит этот документ, изменения вступят в силу с начала 2026 года.
Ранее в Минобороны заявляли, что с некоторых медиков, работающих в тылу, бронь может быть снята. Решения по разбронированию медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей специалистов того или иного профиля.
Фото со страницы командования Медицинскими силами ВСУ68
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