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По заказу москвы: немецкая полиция помешала украинцам отправить посылки со взрывчаткой
Российские спецслужбы готовили диверсии в Европе. В Германии и Швейцарии задержали лиц, которые якобы должны были по поручению российских спецслужб отправить посылки с взрывными устройствами, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.
Так, в минувшие выходные и во вторник по распоряжению федеральной прокуратуры задержали трех человек, подозреваемых в подготовке отправления «взрывных» посылок по заказу из Москвы. Подозреваемые являются украинцами.
Им предъявляют обвинения в «агентурной деятельности с целью диверсии». Они якобы согласились совершить «поджог с отягчающими обстоятельствами» и устроить взрыв взрывных устройств по заказу российских спецслужб.
Двух человек задержали на выходных, третьего — во вторник. Аресты произошли в Констанце, Кельне и Швейцарии.
Следователи считают, что подозреваемые уже начали приготовление к выполнению заказа, отправив тестовые посылки с GPS-трекерами по адресам в Украине, чтобы понять, каким путем двигаются посылки.
Как писали «ФАКТЫ», ранее службы безопасности семи европейских стран проинформировали норвежских энергетических руководителей и чиновников, в том числе из Equinor, крупнейшего поставщика газа в Европе, о том, что они видят российские угрозы для критической инфраструктуры.217
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