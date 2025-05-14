Как водителю избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности: важный нюанс

Более половины водителей в Украине по статистике игнорируют использование ремней безопасности, нарушая тем самым требования ПДД и подвергая себя риску штрафа в размере 510 гривен. Однако даже несмотря на это, правоохранители не всегда привлекают водителей к ответственности за такое нарушение. Опытный патрульный рассказал, что помогает автолюбителям избежать наказания за непристегнутый ремень, передает SUV News.

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По словам инспектора, чтобы обвинить водителя в нарушении, полицейский должен предоставить доказательства того, что водитель или его пассажиры не были пристегнуты во время движения. К примеру, патрульный может остановить автомобиль, если увидит непристегнутого водителя. Однако без доказательств, например записи на камеру, дальнейшие процессуальные действия будут иметь смысл только в случае, если водитель не будет возражать против этих обвинений.

Обычно такие нарушения направлены на водителей, которые не знакомы с правами или боятся вступать в конфликт с полицейскими. Если патрульный видит, что водитель готов признавать свою вину и не будет обжаловать штраф, инспектор может наложить его без особых проблем, будучи уверенным, что его никто обжаловать не будет.

Важно отметить, что после остановки автомобиля водитель или пассажиры могут быть не пристегнуты, ссылаясь на отстегнутые ремни для удобства. Если полицейский все равно решится на выписку штрафа без доказательств, дело, вероятно, будет отменено в суде во время обжалования. Опытные инспекторы понимают это, поэтому не часто решаются на подобные авантюры, даже если на 100 процентов уверены в своей правоте.

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Следует помнить, что использование ремней безопасности — это не просто законное требование, но и важная мера, которая помогает сохранить жизнь в случае ДТП. По данным ВОЗ, правильное использование ремней безопасности снижает вероятность гибели водителя и пассажиров на передних сиденьях на 45−50%, а на задних сиденьях — на 25%. Поэтому, несмотря на все возможные манипуляции, лучшим способом предотвратить штрафы и серьезные травмы является простое пользование ремнями безопасности.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине начали штрафовать водителей за «непристегнутых» пассажиров.

Иллюстративное фото со страницы Патрульной полиции Киева

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