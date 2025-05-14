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Необычно, но эффективно: почему опытные огородники советуют подкормить перец… пшеном
Перец — это одна из самых популярных и вкусных овощных культур, которую выращивают многие огородники в Украине. Однако вырастить красивый и крупный перец не так просто, как может показаться, пишет ua-vestnik.com.
Для того чтобы получить хороший урожай перца, опытные огородники советуют подкармливать его пшеном. Оно способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и воздухопроницаемости, а также является хорошим источником азота для растений.
Питание пшеном способствует более раннему и обильному цветению перца, увеличению количества и размера плодов, улучшению их вкуса и аромата. Питание пшеном также повышает иммунитет перца к болезням и вредителям, особенно к муравьям, не любящим эту крупу.
Для приготовления подкормки из пшена понадобится 1 кг пшена и 5 литров воды. Для этого нужно залить пшено водой в большую емкость и оставить на сутки. Затем периодически перемешивайте смесь, чтобы крупа не скисла. Далее процедите полученный настой через марлю или сито. После этого добавьте еще 5 литров воды в настой и перемешайте.
Подкормку из пшена можно использовать для полива перца на любой стадии его развития: от рассады до уборки урожая. Подкормку можно проводить раз в две недели или по необходимости. Для полива перца используйте разбавленный настой из пшена в пропорции 1:2 (1 литр настоя на 2 литра воды). Поливайте перец утром или вечером, избегая попадания настоя на листья и цветы.
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