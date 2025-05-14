- 09:31 Бывший политзаключенный Кремля получил дипломатическую должность по возвращении из российского плена
- 09:25 Почему задерживают пенсию и куда обращаться
- 09:07 Украина потеряла еще одного героя: на фронте погиб актер Максим Нелипа
- 08:54 Враг атаковал Ивано-Франковск, Луцк и другие города: где ночью и утром раздавались взрывы
- 08:18 Львам категорически противопоказан алкоголь, а Девы рискуют вызвать гнев начальства: гороскоп на 15 мая и предупреждение от мольфара
- 14.05 22:28 Эти вещи стоит убрать перед приходом гостей: почему некоторые нюансы очень важны
- 14.05 22:01 Самое модное мороженое: готовится мгновенно
- 14.05 21:32 Селена Гомес ответила на слухи об измене ее жениха Бенни Бланко
- 14.05 21:25 «Шахтер» в серии пенальти победил «Динамо» и стал 15-кратным обладателем Кубка Украины: видеообзор матча
- 14.05 21:01 Пересадка цветущей клубники: как это сделать, чтобы не потерять урожай
- 14.05 20:45 «В своих работах стремлюсь передать дыхание мгновения», — художница Ольга Ковтун
- 14.05 20:33 Его отличали забота и трудолюбие: на Сумщине погиб воин из Прикарпатья
Как прекратить пить: известный блоггер попросил о помощи
Популярный ведущий и блогер Алексей Дурнев, недавно поразивший откровенностью, обратился к сеть. На своей странице в Instagram Алексей изложил пост о проблеме с пьянством. Блогер поинтересовался мнением своих подписчиков, как прекратить пить и стоит ли это того? Он изложил свои доводы и личную историю.
- Уважаемые, а как прекратить бухать? — обратился Дурнев к сети. — В интернетах, конечно, давно все закончили карьеру запивах — и не с кем обсудить. Матча на овсяном, утренняя йога, сайклинг и фастинг — люди, когда-то пившие сладкую алкогольную газировку на лавочках в детских садах, уже запускают марафоны сбалансированного питания. Но действительно ли все перестали пить? Больше никто не просыпается с похмельем? Поговорите об этом со мной.
⠀
С одной стороны, конечно, алкоголь — это бред. Утром квадратная голова, нет сил идти на тренировку или просто на прогулку… Приходится немного себя ненавидеть за потраченные деньги и здоровье и стесняться той дурацкой версии, у которой язык без костей. Состояние, мягко говоря, не очень. Не говорю уже о выданных номерах по пьяни.
⠀
Конечно, ключ в балансе. Следует не впадать в крайности и не запрещать быть соблазненным. Но как его нащупать, тот ваш баланс?
Подписчики поддержали Алексея в комментариях, поделившись своим опытом.
- Держу баланс, иду на утреннюю йогу с похмелья, — написали в комментариях.
Как писали «ФАКТЫ», недавно популярная певица Kola (Анастасия Прудиус), выпустившая неожиданный клип, поразила признанием. На своей странице в социальной сети артистка выложила видео с концерта Билли Айлиша, на котором ей удалось побывать. В сообщении Анастасия призналась, что осуществилось одно из ее давних мечтаний.719
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами