Как прекратить пить: известный блоггер попросил о помощи

Популярный ведущий и блогер Алексей Дурнев, недавно поразивший откровенностью, обратился к сеть. На своей странице в Instagram Алексей изложил пост о проблеме с пьянством. Блогер поинтересовался мнением своих подписчиков, как прекратить пить и стоит ли это того? Он изложил свои доводы и личную историю.

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- Уважаемые, а как прекратить бухать? — обратился Дурнев к сети. — В интернетах, конечно, давно все закончили карьеру запивах — и не с кем обсудить. Матча на овсяном, утренняя йога, сайклинг и фастинг — люди, когда-то пившие сладкую алкогольную газировку на лавочках в детских садах, уже запускают марафоны сбалансированного питания. Но действительно ли все перестали пить? Больше никто не просыпается с похмельем? Поговорите об этом со мной.

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С одной стороны, конечно, алкоголь — это бред. Утром квадратная голова, нет сил идти на тренировку или просто на прогулку… Приходится немного себя ненавидеть за потраченные деньги и здоровье и стесняться той дурацкой версии, у которой язык без костей. Состояние, мягко говоря, не очень. Не говорю уже о выданных номерах по пьяни.

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Конечно, ключ в балансе. Следует не впадать в крайности и не запрещать быть соблазненным. Но как его нащупать, тот ваш баланс?

Подписчики поддержали Алексея в комментариях, поделившись своим опытом.

- Держу баланс, иду на утреннюю йогу с похмелья, — написали в комментариях.

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