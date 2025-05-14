Горсовет Одессы тратит миллионы бюджетных средств на проектирование, хотя я готов оплатить работы на Инклюзивном пляже за частные средства, — Юрий Дегас

Почти месяц назад официально обратился в исполком, выразив желание взять на себя проектирование и финансирование строительства такого бассейна. Об этом заявил одесский предприниматель Юрий Дегас в видеообращении на своем Телеграм-канале, комментируя ситуацию вокруг строительства инклюзивного бассейна и пляжа «Калетон».

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«Вы только вдумайтесь: городской совет выделяет 2,5 миллиона. из бюджета только на проектирование. Человек, который в этом разбирается, подтвердит — на самом деле это стоит раз в 7−8 меньше. А именно строительство, по моим оценкам, обойдется в 7−8 млн грн. И здесь возникает вопрос: почему городские власти готовы потратить почти 10 млн бюджетных средств, когда есть бизнес, готовый взять это на себя и полностью профинансировать?» — подчеркнул Юрий Дегас.

По его мнению, это яркий показатель того, что Труханову глубоко безразличны инклюзия и ветераны.

«На эти же средства можно купить 50 пикапов, тысячи аптечек, тысячу дронов, сделать сотни пандусов по городу. Можно использовать эти средства более эффективно, когда есть бизнес, готовый взять на себя расходы на бассейн», — отметил основатель инклюзивного пляжа «Калетон».

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Но городские власти, по его словам, предложение проигнорировали и пытаются расторгнуть договор и забрать это все себе.

«А все потому, что бизнес-партнер Труханова Константин Ткач благодаря городскому совету получил разрешения на строительство 8-этажного дома. Им нужны свои пляжи и свой бассейн — да еще и за бюджетные средства», — возмутился Юрий Дегас.

В подтверждение своих слов бизнесмен прикрепил скан-копию документа, письмо-обращение с печатью, которое было отправлено в горсовет и исполком.

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«Письмо о том, что мы готовы взять на себя финансирование этого нового социального проекта, который они придумали. А вы делайте выводы, кто обманывает, поскольку только факты говорят правду», — призвал общественность Юрий Дегас.

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