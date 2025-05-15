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Украина

Вашингтон против: США не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

10:25 15 мая 2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Соединенные Штаты Америки выступают против участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Гааге. Как сообщает ANSA со ссылками на дипломатические источники, заседание Совета Украина-НАТО состоится на уровне министров иностранных дел.

По информации агентства, приглашения на встречу были отправлены только четырём азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

«Почти все союзники выразили сомнения в этом выборе в Вашингтоне», — сообщил источник издания.

Согласно предоставленной информации, во время саммита НАТО, как пишет ANSA, возможна «очень лаконичная» повестка дня, в отличие от предыдущих заседаний, чтобы избежать напряжения с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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В частности, заседание, которое состоится 25 июня, будет посвящено увеличению военных расходов и окончательному принятию целей сил и средств. В издании отметили, что проведение Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, как это было в прошлом, не запланировано.

Кроме того, в календаре запланирован ужин, который Нидерландские монархи предложили лидерам вечером 24 июня. На мероприятии, как ожидается, будут присутствовать азиатские партнеры.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Марк Рубио примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции 14−16 мая, где будут обсуждать прекращение войны россии против Украины.

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Саммит лидеров стран НАТО в 2025 году будет проходить в Гааге с 24 по 26 июня. Ожидается, что в саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, согласившийся с Трампом по поводу видения мира в Украине, во время пребывания в Варшаве заявил, что союзники на саммите в Вашингтоне подтвердили необратимость пути Украины в НАТО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины примут участие руководители военных ведомств из более чем 30 стран. Это стало известно после саммита европейских лидеров в Лондоне.

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