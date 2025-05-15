Этот год был адом: известный юморист и ветеран подал на развод

Популярный юморист и ветеран войны Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения, поразил сеть новостью. После года супружеской жизни он расстается с женой, моделью Ольгой Мерзликиной. Об этом оба написали на своих страницах в социальных приложениях. По словам Ольги, причиной стали многочисленные измены Виктора, о которых она узнала только сейчас.

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Напомним, Виктор и Ольга поженились в марте 2024 года. А в конце месяца Розовый, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады, получил тяжелое ранение в голову и некоторое время находился в коме. Сейчас юморист продолжает реабилитацию и недавно сделал первые самостоятельные шаги.

«Официально — подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений», — написала Ольга на своей странице в социальной сети.

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Она также выложила документ, демонстрирующий перевод на счет Виктора денег, собранных на его лечение. Ольга отметила, что не будет раскрывать детали решения о расставании.

«Этот год был адом для нас обоих больше, чем можно представить, — написала Ольга. — Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый в отдельности. В этом году мы пытались быть рядом, быть поддержкой».

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Ольга добавила, что «каждый остается со своей правдой» и других деталей не будет. Таково их совместное решение.

«Как бы ни хотелось кричать, я не принимаю того, что эта вся грязь будет преследовать меня тенью в публичном пространстве вечно», — написала Ольга.

Прокомментировал развод и Виктор Розовый сказав, что сложно стать половинками друг друга.

«Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились, по-взрослому все обсудили и приняли такое решение! — написал Виктор на своей странице. - Просто когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не желаю, но и скучать не буду!»

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На новость отреагировали подписчики Розового и его звездные коллеги.

«Жаль, конечно, — написал юморист и военный Игорь Ласточкин. — Но это жизнь, обоих люблю, обоим желаю счастья».

«Что-то мне подсказывает, что это волевое решение Виктора таким образом отпустить Олю, чтобы на нее не упала тень, и снять с ее плеч тяжелую судьбу, — предположили в сети. - Хотя могу ошибаться. Сил вам обоим».

Ранее стало известно, что танцовщица Илона Гвоздева подала на развод.

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