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Представить не могу: Илона Гвоздева подала на развод
Популярная танцовщица, победительница проекта «Танцы со звездами» Илона Гвоздева, которая поразила признанием, разводится с мужем Иваном Хомячуком после пятнадцати лет супружеской жизни. Соответствующее дело официально зарегистрировано в марте 2025 года, а его рассмотрение планируется на июль.
Известно, что Илона и Иван были вместе пятнадцать лет. У них двое общих детей — дочь Валерия и сын Доминик. В 2022 году пара обвенчалась. Слухи о проблемах в их отношениях ходят еще с прошлого года. Осенью 2024-го на своей странице в социальной сети Илона призналась, что по характерам они с Иваном противоположности.
«Иногда я даже представить не могу, как мы сошлись и прожили 15 лет, потому что порой мы совершенно разные люди, с разными взглядами, окружением и энергетикой, но с другой стороны, наверное это и есть крепкое кольцо, и именно поэтому каждый раз мы открываем друг в друге что-то новое!» — поделилась мыслями Илона и призналась мужу в любви.
Пока пара не комментирует изменения в жизни.
Напомним, ранее стало известно о разводе известных актеров — Наталки Денисенко и Андрея Фединчика.605
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