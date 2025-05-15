История закончилась: Эктор Хименес-Браво поразил признанием

Популярный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, сменивший профессию, растрогал сеть. Известно, что с началом весны Эктор уехал на родину в Колумбию, где живет его мать и родные. На своей странице в социальной сети он сообщил, что его большое путешествие заканчивается и он возвращается «домой, в Украину». Шеф-повар выложил фотографии вместе с семьей и моменты поездок по стране.

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«Ну вот и все, — написал Эктор. — Моя колумбийская история закончилась. Это путешествие могу описать тремя словами: красиво, вкусно и невероятно душевно.

Со временем все больше ценишь моменты с близкими — и этот месяц был именно об этом: о семье, тепле и единстве.

Я вернулся домой — в Украину, но не прощаюсь с Колумбией. Еще увидимся".

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Теплые слова Эктора растрогали подписчиков, которые обратили внимание на то, что шеф-повар называет Украину своим домом.

«Это лучшие слова: „Я вернулся домой — в Украину“, — отметили в комментариях. — Это так приятно читать. Да вы настоящий украинец!»

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«Не оставляйте маму надолго, — добавили в сети. — Цените каждый миг, вместе. Это так важно и для вас, и для нее. Понимание этого приходит с возрастом. Пока живы наши родители, мы остаемся детьми».

«Какая красивая мама и добрая семья», — отреагировали на фото.

Напомним, известный шеф-повар с начала войны находится в Украине и занимается волонтерством.

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