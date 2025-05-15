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Больше, чем просто одежда: украинские звезды показали свои любимые вышиванки (фото)

16:53 15 мая 2025
Лилия Ребрик в вышиванке. Фото из Instagram

Во всемирный День вышиванки, который в 2025 году в Украине празднуют 15 мая, звезды показали свои старинные, семейные и самые дорогие наряды. Именно вышиванка — национальная сорочка с узорами-кодами — стала настоящим «кодом» украинцев. На своих страницах в социальной сети знаменитости разместили фотографии и сообщения об отношении к традициям и сохранению памяти. В национальных костюмах показались Дядя Жора, Alyona Alyona, Ирина Федишин, Злата Огневич…

Злата Огнєвіч у вишиванці. Фото Instagram
Злата Огневич

Alyona Alyona у вишиванці. Фото Instagram
Alyona Alyona

«Вышиванка — это несколько больше, чем просто одежда, — написала в соцсети актриса Наталья Денисенко и выложила фото в вышиванке, которой уже более 40 лет. — Это действительно мода украинцев, наш код, наша история, нечто о-о-очень глубокое. У меня есть несколько любимых! И сегодня также надену новенькую в честь праздника».

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Наталка Денисенко у вишиванці. Фото Instagram
Наталья Денисенко

С праздником вышиванки поздравила певица Екатерина Бужинская, которая в этот день дает большой концерт в Киеве.

«Как и сотни лет назад, вышиванка — украинский оберег, это одежда по-настоящему свободных людей, — написала Екатерина. — Так что давайте носить ее с гордостью!»

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Катерина Бужинська у вишиванці. Фото Instagram
Екатерина Бужинская

Актриса Лилия Ребрик выложила в сети фотографии в зеленом вышитом платье (на фото в заголовке), написав, что символы никогда не изменятся.

«Мне так тепло оттого, что мы надеваем вышиванки на самые важные дни в жизни, — поделилась Лилия. - Выходим замуж в них, крестим детей, встречаем с войны, прощаемся, когда больно… Вышиванка всегда в моде, что бы там ни было, потому что в ней — будто мы сами».

Призвала носить вышиванку с гордостью и актриса Надежда Хильская, показав в соцсети фото в старинной рубашке.

«Это не просто одежда, — написала актриса. — Это код нации, закодированная узорами история, душа и сила нашего народа. Этот праздник не о прошлом. Это о нашей живой традиции, которая сегодня как никогда актуальна. Поскольку вышиванка — это символ несокрушимости, единства и достоинства. Это напоминание, что наша культура — живая, сильная и вечная».

Надія Хільська у вишиванці. Фото Instagram
Надежда Хильская

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Актриса Анна Саливанчук рассказала, что в праздничные дни она с двумя сыновьями всегда надевает вышиванку. А свою первую сорочку она вышила себе сама, в десять лет.

«Радуюсь, когда на праздники мы всей семьей надеваем вышиванки, — призналась Анна. — Для нас это особый наряд, в котором хочется мечтать и в котором более ясно чувствуются свои корни.

Первую свою вышиванку я вышила себе сама, меня научила моя бабушка, когда мне было 10 лет. Люблю каждую свою вышиванку, потому что у меня их много".

Анна Саліванчук у вишиванці. Фото Instagram
Анна Саливанчук

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, выложила в соцсети фотографии в длинном черном платье-вышиванке.

«Существует ли что-то красивее вышиванки? — задалась вопросом Екатерина. — Украинская красота — в деталях, в традициях, в сердце».

Катерина Репяхова у вишиванці. Фото Instagram
Екатерина Репяхова

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярный шеф-повар удивила образом в вышиванке.

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