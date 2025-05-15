Спасительная вышиванка: более чем 100-летний музейный экспонат в Кременчуге служит оберегом для воинов

В коллекции Кременчугского краеведческого музея есть один уникальный экспонат — мужская сорочка, которой больше ста лет. До наших дней дошли предания, что тот, кто ее надевал, спасался от всякой беды. Поэтому и теперь, отправляясь на войну, некоторые кременчужане приходят в музей, чтобы надеть ее. Эту рубашку в 1979 году передала музею одна жительница города. К сожалению, в инвентарной книге не записано, в каком селе проживала женщина до переезда в Кременчуг. А именно в нем происходила эта семейная история, похожая на легенду. Ее рассказала директору краеведческого музея Алле Гайшинской бывшая сотрудница, которая принимала сорочку в экспозицию, а пани Алла делится ею с читателями «ФАКТОВ».

Чтобы не погиб в неволе сирота, нужно было его женить

…Жил в одном селе парень, которого звали Михаил. Подростком остался он сиротой, и его забрала в семью крестная мать. Когда пришла пора Михаилу жениться, крестная сшила ему свадебную сорочку из нижней рубашки покойной матери. Рубашка, конечно, была без вышивки, так что крестная вышила ее мережкой, пришила воротник-стойку, манишку и манжеты и благословила крестника на счастливую жизнь.

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В семье Михаила родились дети, младший из которых, Павел, появился на свет в 1925 году. Ему было 16, когда в течение недели умерли родители: сначала мама, а через несколько дней, не перенеся тяжелой потери, — и папа. Намного старшие братья и сестры Павла давно покинули родительский дом, жили далеко, так что подросток остался сиротой, как когда-то его отец.

Во время оккупации Полтавщины, в 1943 году, едва Павлу исполнилось 18, его внесли в списки на отправку в Германию в качестве остарбайтера. Но соседи решили спасти парня: чтобы не сгинул в неволе сирота, надо его женить.

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На одной с ним улице жила женщина на 10 лет старше Павла, муж которой был на фронте с начала войны. Соседи уговорили молодую женщину выйти замуж за Павлушу, потому что женатых в Германию не забирали. Их официально расписал староста села под наблюдением немецкого коменданта и полицаев, соседи и знакомые устроили скромную свадьбу, на которую Павел надел свадебную рубашку своего отца.

Когда их село освободили от немцев, Павла мобилизовали в Красную армию. Провожая на фронт названного мужа, жена попросила его надеть свадебную сорочку, взяла его за рукав и провела до околицы села, где односельчане попрощались с ним и другими мобилизованными. Тут Павел снял рубашку, а женщина забрала и спрятала ее в сундук.

Павел воевал в танковых войсках, участвовал в Берлинской операции, некоторое время служил в советских оккупационных войсках в Германии. Вернулся домой в звании старшего сержанта, с орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», другими медалями и осколком от немецкого снаряда.

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И тут выяснилось, что законный муж его жены жив, вернулся с фронта в свой дом и у них уже подрастает ребенок. Он оказался умным человеком: похвалил жену за то, что сохранила сироте свободу, а может, и жизнь.

А когда через некоторое время Павлуша встретил красивую девушку и решил соединить с ней свою судьбу, его спасительница отдала ему перед свадьбой ту же сорочку, в которой он уже женился на ней. Они оба верили, что от смерти на войне она спасла его. И на счастливую жизнь это будет лучшим благословением.

Сорочка, спасающая жизнь

Павел жил долго и счастливо, была у него хорошая семья.

Вот такая поразительная история обычного музейного экспоната.

Извечный талисман предков

— В августе прошлого года мы организовали выставку «Сорочка — извечный талисман предков», — продолжает Алла Гайшинская. — Я проводила экскурсию, рассказала присутствовавшим об этой и других рубашках. А на следующий день — это был понедельник, когда музей для посетителей закрыт, — в дверь постучала пожилая женщина, рядом с которой стоял молодой человек. Оказалось, что она была на экскурсии, услышала рассказ о сорочке. «Это мой внук, — представила женщина юношу. — Он получил повестку, идет на войну. Можно, он наденет эту рубашку? Раз она спасла того парня, то она спасет и моего внука».

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Я не могла ей отказать. Бабушка помогла внуку надеть легендарную вышиванку, взяла его за рукав и повела по аллее к улице. На тротуаре парень снял рубашку, и бабушка вернула ее в музей.

В течение всего времени, пока длилась выставка, мы уже не прятали эту сорочку в витрину и по желанию воинов и мобилизованных давали им ее одеть.

Помню, как пришел военный в отпуск и тоже попросил надеть рубашку-талисман. Не знаю, как он узнал о ней. Мужчина был крупный, сорочка ему была маловата, поэтому мы просто накинули ее ему на плечи, и я на правах старшей провела его до улицы, держа за рукав. А на тротуаре перекрестила и забрала рубашку, чтобы вернуть на место. Так в музее неожиданно возникла традиция, связанная с трагическими событиями современности, которые мы сейчас переживаем, — с российско-украинской войной.

И я, и мои коллеги, и те люди в военной форме, которые нас каждый день, каждый час защищают, — все мы верим, что трепетное пожелание здоровья и долголетия, заложенное в вышивку и историю этой рубашки, станет оберегом для воинов.

Люди верят, что пожелание здоровья и долголетия, заложенное в вышивку и историю этой рубашки, становится оберегом для воинов

«Чумачка» и «лоцманка» мужа — это лицо его жены

Кстати, в запасниках Кременчугского краеведческого музея очень много старинных женских сорочек и всего 15 мужских. По мнению нашей собеседницы, это потому, что женщинам больше присуща традиционность, в том числе и в одежде.

В старину наши предки от мала до велика носили вышитые полотняные рубашки. Истоки украинской вышиванки уходят в раннее средневековье, период Киевской Руси (IX-XIII вв.). Не было такой девушки, которая не умела бы вышивать. Считалось, что сорочка мужа — лицо его жены.

Алла Гайшинская говорит, что мужские рубашки различались кроем и были двух основных типов:

— без вставки, то есть без плечевых вставок и без сборки у воротника. Она гораздо «младше» сорочки со сборками. Выкраивалась без плечевых швов, а с обеих сторон под рукавами пришивались прямые вставки, поэтому такую рубашку еще называли «бокастой», «рубашкой с бокАми», «рубашкой с бочкАми». Ее рукава могли быть прямыми, без сборок и без манжетов. А могли иметь и манжеты, и сборки. Воротник в рубашках этого типа был с неширокой стойкой или отложной на невысокой стойке.

Эти сорочки в свою очередь делились на 2 подвида: чумацкие («чумачки») и лоцманские («лоцманки»). «Чумачки» — бокастые с прямыми рукавами без манжет и без сборок. Их шили в два клина, с мережкой на бочках с обеих сторон. Их рукава прямые, со сложенного вдвое полотнища, пришивались прямо к полотну рубашки. Вышивались льняной небеленой нитью.

Классическая "чумачка"

«Лоцманки» — бокастые с манжетами и сборками внизу (или и внизу, и вверху) рукава. Их еще называют степными.

— со вставкой, или рубашка со сборками. Это давний традиционный крой украинской мужской рубашки со вставками на плечах, которая собрана в многочисленные складки-пухлики возле шеи и возле рукавов. Крой этих рубашек такой же, как и женских рубашек Левобережья.

"Лоцманка" традиционная

Рубашка могла иметь отложной воротник или стойку. Рукава были широкие, собраны вверху и внизу, иногда только внизу, и заканчивались манжетами — чОхлами. Такие рубашки носили на территории всей Украины, кроме Буковины. Сейчас этот тип мужских сорочек не распространен. В коллекции музея всего один такой экспонат. Который и стал талисманом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о супругах, которые за деньги, заработанные на вышиванках, создали производство беспилотников.

Фото предоставлены Аллой Гайшинской

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