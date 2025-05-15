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Спорт

Знаменитая украинская спортсменка Марина Бех-Романчук провалила допинг-пробу

14:31 15 мая 2025
Марина Бех-Романчук

Украинская чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук временно отстранена от выступлений из-за положительного допинг-теста, сообщает независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

По информации источника, в пробе 29-летней прыгуньи в длину и тройным обнаружен запрещенный препарат — тестостерон.

Бех-Романчук грозит дисквалификация на четыре года. При этом отстранение спортсменки от выступлений могут сократитьдо двух лет, если удастся доказать, что вещество попало в организм неумышленно.

По иронии судьбы, 16 мая Марина готовилась впервые выйти на старт после Олимпийских игр-2024 в Париже, выступив на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе.

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Напомним, что Марина Бех-Романчук замужем за двукратным призером Олимпийских игр по плаванию Михаилом Романчуком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европейских игр в Кракове.

Фото НОК Украины

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