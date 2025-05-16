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Водителей-рецидивистов хотят наказывать строже: за что могут лишить прав на год
Украинских водителей все чаще штрафуют за те нарушения правил дорожного движения, которые ранее могли «не заметить». Но теперь законодатели предлагают еще и увеличить штрафы за некоторые нарушения, если их допускают дважды в течение года, а также лишать водительских прав на срок до 1 года. Об этом говорится в законопроекте № 12172, поданном в Верховную Раду Украины. Его инициаторы хотят ужесточить наказания за некоторые нарушения, которые сегодня считаются «безобидными».
Так, законопроектом предлагается:
- нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, непредпочтение в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию, — за такие нарушения наказывать штрафом в 1020 гривен;
- если же подобное нарушение было совершено в течение года трижды, наказание увеличивается до штрафа в 2 550 гривен и лишения водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
Согласно проекту, дела о нарушении будет рассматриваться Национальной полицией и Военной инспекцией безопасности дорожного движения ВСУ, а решение о лишении прав будет оставаться за судом.
Авторы документа утверждают, что его принятие будет способствовать уменьшению количества административных правонарушений, касающихся грубых и систематических нарушений ПДД, и, как следствие, позволит в перспективе снизить уровень смертности и травматизма на дорогах.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как избегнуть штрафа за непристегнутый ремень безопасности.
Фото Pixabay140
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