Суммы штрафов постоянно растут: за что начали активно наказывать водителей

В 2025 году в Украине не были введены новые правила дорожного движения или изменения в системе штрафов. Однако правоохранители начали действовать более жестко и не стали «замечать» нарушения, на которые раньше «не обращали внимания».

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Особенно это касается случаев превышения скорости, пишет uamotors.

Согласно действующему законодательству, за превышение скорости на 20−50 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Если же водитель превысит лимит более 50 км/ч, придется оплатить уже 1700 гривен — сумма, которая в пять раз превышает базовый штраф.

В случаях, когда нарушение скоростного режима приводит к созданию аварийной ситуации или ДТП, к основному взысканию прибавляется еще 1445 гривен.

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При этом правоохранители отмечают: соблюдение ПДД не формальность, а ключ к безопасности на дорогах. Скорость, внимательность и ответственность за рулем — критически важны не только во избежание штрафов, но и для сохранения жизни и здоровья всех участников движения.

Особо внимательными призывают быть водителей в пределах городов и сел, где разрешенная скорость не превышает 50 км/ч. Ведь даже небольшое превышение может стоить жизни пешеходу или велосипедисту.

Кроме того, патрульные предупреждают: в 2025 количество камер автоматической фиксации нарушений увеличивается. Так что избежать ответственности будет все труднее.

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«Лучше потерять несколько минут в пути, чем всю жизнь мгновенно «, — напоминают в полиции, советуя водителям всегда контролировать скорость, особенно в условиях плохой видимости, дождей, гололеда или большого трафика.

Также «ФАКТЫ» писали об инициативе депутатов по введению штрафов за шум на дорогах. Размер такого наказания может быть установлен в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

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