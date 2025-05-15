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«Пока только болтовня»: Зеленский о «готовности» путина к прямым переговорам
После встречи в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева по переговорам с российской делегацией.
По его словам, Украина отправляет делегацию в Стамбул из уважения к президентам США Дональду Трампу и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, желая попытаться достичь первых шагов к деэскалации.
Основной целью переговоров в Стамбуле является прекращение огня, отметил президент Украины. Руководителем делегации назначен министр обороны Рустам Умеров.
«Мы обязательно проведем встречу с российской стороной. Надеемся, что с их стороны это не показуха. Мы демонстрируем своим поведением, что хотим завершение войны. Все, кто с нашей стороны прилетел в Турцию, имеют мандат принимать такие решения. Представители россии такого мандата не имеют» , — сказал Зеленский.
Сам Зеленский в Стамбул не летит.
«Мне нечего делать в Стамбуле. Россия заявила, что путин готов к прямым переговорам, потом у них все изменилось. Но поскольку путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего» , — уточнил президент.
«Я действительно сразу отреагировал, когда он (путин — авт.) сказал о переговорах 15 мая в Турции. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно. То есть, ну, это пока болтовня», — отметил Зеленский.
Он также заявил, что украинская делегация останется в Турции и завтра.
«Если из россии поступит сигнал о том, что безоговорочное прекращение огня может быть только между лидерами стран, я буду здесь» , — сказал Зеленский.
Он также добавил, что если путин готов к переговорам, украинская сторона также готова встречаться.
«Мы не можем бегать за ним по всему миру» , — отметил президент.
Зеленский также обвинил российскую сторону в неуважении не только к Украине, но и к США и Турции как к посредникам.
«Россия проявляет личное неуважение: ни времени встречи, ни повестки дня, ни высокого уровня делегации. Трамп отправляет госсекретаря США Марко Рубио, глава турецкого МИД Хакан Фидан здесь, глава МИД Украины Сибига здесь. Где соответствующие люди от россии?» — спросил Зеленский.
Он также напомнил, что в ходе переговорного процесса США давили на Украину больше, чем на россию — теперь «хотели бы увидеть демонстрацию давления на путина».
Зеленский сказал, что если россия не продемонстрирует реальную готовность к завершению войны, то Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести против рф жесткие санкции.
Что касается оккупированных территорий, то Зеленский сказал, что Украина никогда не признает их российскими.
«Мы не пойдем на юридическое признание всех оккупированных территорий российскими» , — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, на какие территориальные компромиссы готова пойти Украина ради мира.
Свое отношение к переговорам в Стамбуле выразил и президент США Дональд Трамп. Ранее американский президент неоднократно отмечал, что не исключает поездки в Турцию. Но сегодня он заявил, что может прибыть в Стамбул 16 мая, если это уместно.5
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