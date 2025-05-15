«Если я не приеду, зачем приезжать путину?»: Трамп о переговорах в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп, посещающий Ближний Восток, во время бизнес-завтрака в Дохе (Катар) впервые публично прокомментировал отсутствие президента россии на мирных переговорах в Стамбуле. Отвечая на вопрос о возможном разочаровании из-за неучастия путина, Трамп заявил:

ВІДЕО ДНЯ

«Зачем ему приезжать, если я не приеду?» — цитирует агентство АР американского лидера, который добавил, что не ожидал участия российского президента, поскольку тот изначально не планировал приезд.

Ранее Трамп держал открытым вопрос о своем возможном присутствии на переговорах и согласовывал решение с позицией российской стороны. Как сообщает Fox News со ссылкой на источник, после исключения путина из состава российской делегации Трамп также решил не участвовать.

Во время визита на Ближний Восток американский президент неоднократно отмечал, что не исключает поездки в Турцию. В Дохе Трамп оставил возможность посещения переговоров открытой, заявив, что может прибыть в Стамбул 16 мая, если это будет уместно.

РЕКЛАМА

«Я думал о поездке, но это очень сложно. Если бы что-то случилось, я бы отправился в пятницу, если бы это было нужно» — отметил Трамп.

Он выразил надежду, что стороны смогут добиться значительного прогресса. «Это должно прекратиться» , — сказал президент США.

В переговорах вместо путина российскую делегацию возглавляет его помощник Владимир Мединский. В состав делегации также входят заместители министра иностранных дел, министра обороны и руководитель военной разведки ГРУ.

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отправился не в Стамбул, а в Анкару.

Со стороны США в переговорах принимают участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Виткофф. Рубио накануне встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой, заявив, что США стремятся к справедливому миру между Украиной и россией и хотят видеть прогресс в ближайшие дни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, почему путин стремится к «вечной» войне.

РЕКЛАМА

161

Читайте нас в Facebook