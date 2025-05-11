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Украина

Украина готова встречаться, но есть условие: Зеленский ответил на предложение путина

12:55 11 мая 2025
Зеленский ответил на предложение путина, фото из открытых источников

На предложенные путиным переговоры в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с россией, если кремль подтвердит прекращение огня с 12 мая.

По словам президента, это хороший знак, что «россияне наконец-то задумались об окончании войны».

«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня» , — написал президент в соцсети.

При этом Зеленский выдвинул условие — прекращение огня.

«Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться» , — подчеркнул президент.

Об этом Зеленский говорил и раньше — к переговорам с путиным готов только после прекращения огня.

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Напомним, российский диктатор путин отказался от 30-дневного перемирия, которое предложила Украина и представители «коалиции желающих». Он предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая — без предварительных условий.

Путин еще раз заявил, что нужно «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, крепкого мира на историческую перспективу».

Президент Трамп после фактического отказа путина от 30-дневного перемирия заявил о «потенциально большом дне для россии и Украины».

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«Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная „кровавая баня“, как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир» , — написал Дональд Трамп.

Он также отметил, что будет продолжать работу с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет.

Вместе с тем уже сегодня ночью россия запустила по Украине ударные дроны. Тревога звучала в нескольких областях. Есть пострадавшие и разрушения.

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