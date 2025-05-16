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Звезда «Барселоны» второй раз станет отцом: мама — бывшая хоккеистка (фото)
Титулованный футболист «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг, выигравший за последнюю неделю Кубок Испании и чемпионат страны, сообщил, что они с женой Мики Кимени ждут второго ребенка.
На совместной странице в Instagram пара показала фото будущей мамы (Мики — дизайнер и бывшая хоккеистка на траве) и написала: «Готовим кое-что получше праздничного торта».
Кстати, Френки, которому 12 мая исполнилось 28 лет, и Мики вместе еще со школы. В июле 2022-го футболист сделал предложение возлюбленной во время отпуска в США и Мексике, а уже через два года, в мае 2024-го, пара поженилась на тайной церемонии. Они родители сына Майлза, который родился в ноябре 2023 года.
Добавим, что вице-чемпион Лиги наций в составе сборной Нидерландов Френки де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году за 75 млн евро. В составе каталонцев футболист уже выиграл шесть трофеев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у лидера «Шахтера» и сборной Украины родится второй ребенок.
Фото Instagram206
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