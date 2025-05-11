В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Монжуик» в столице Каталонии в рамках 35-го тура чемпионата Испании состоялось решающее противостояние «Барселоны» и «Реала», которые в апреле определили обладателя Кубка страны. Четвертый раз в сезоне успех сопутствовал команде немца Ханси Флика!

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Напомним, что только победа позволила бы подопечным Карло Анчелотти, который покидает Королевский клуб (его заменит наставник «Байера» Хаби Алонсо), сохранить шансы в борьбе за чемпионский титул. Но каталонцы, обидно вылетевшие из Лиги чемпионов, даже проигрывая — 0:2, не оставили шансов «Реалу» и практически обеспечили себе 28-й в истории триумф в чемпионате Испании — 4:3 (Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 — Мбаппе, 4, с пенальти, 15, 70). За три тура до финиша отставание мадридцев от лидера составляет семь очков. Занавес…

Положение лидеров: 1. «Барселона» — 82 очка (35 матчей); 2. «Реал» — 75 (35); 3. «Атлетико» — 70 (35); 4. «Атлетик» — 61 (34); 5. «Вильярреал» — 61 (35); 6. «Бетис» — 57 (34).

Напомним, что «Барселона» Ханси Флика раньше обыграла «Реал» Карло Анчелотти в матче первого круга Ла Лиги (4:0), в Суперкубке Испании (5:2) и финале Кубка страны (3:2 в дополнительное время).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» потерял звание действующего победителя Лиги чемпионов.

Фото LaPresse



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