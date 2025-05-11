39.40 / 39.98 44.56 / 45.31
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Барселона» — «Реал»: видеообзор невероятного матча с хет-триком и семью голами

19:19 11 мая 2025
Барселона - Реал

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Монжуик» в столице Каталонии в рамках 35-го тура чемпионата Испании состоялось решающее противостояние «Барселоны» и «Реала», которые в апреле определили обладателя Кубка страны. Четвертый раз в сезоне успех сопутствовал команде немца Ханси Флика!

Напомним, что только победа позволила бы подопечным Карло Анчелотти, который покидает Королевский клуб (его заменит наставник «Байера» Хаби Алонсо), сохранить шансы в борьбе за чемпионский титул. Но каталонцы, обидно вылетевшие из Лиги чемпионов, даже проигрывая — 0:2, не оставили шансов «Реалу» и практически обеспечили себе 28-й в истории триумф в чемпионате Испании — 4:3 (Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 — Мбаппе, 4, с пенальти, 15, 70). За три тура до финиша отставание мадридцев от лидера составляет семь очков. Занавес…

Положение лидеров: 1. «Барселона» — 82 очка (35 матчей); 2. «Реал» — 75 (35); 3. «Атлетико» — 70 (35); 4. «Атлетик» — 61 (34); 5. «Вильярреал» — 61 (35); 6. «Бетис» — 57 (34).

Напомним, что «Барселона» Ханси Флика раньше обыграла «Реал» Карло Анчелотти в матче первого круга Ла Лиги (4:0), в Суперкубке Испании (5:2) и финале Кубка страны (3:2 в дополнительное время).

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» потерял звание действующего победителя Лиги чемпионов.

Фото LaPresse

РЕКЛАМА

20

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Люди, фото из открытых источников

Завтра начинается новая жизнь: какие знаки зодиака скоро возродятся из пепла

Черешню любят птицы, фото из открытых источников

Как отвадить птиц от малины и черешни: простой и гуманный способ

Таро-прогноз на 11 мая 2025 года для всех знаков зодиака

Тельцам — «Десятка Мечей» и конец иллюзий, Стрельцам — «Верховный Жрец» и мудрость: Таро-прогноз на 11 мая

Следующий материал
Новости партнеров