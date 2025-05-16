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Свитолина устроила «чаепитие» с маленькой дочерью Скай: милое видео
Сильнейшая теннисистка Украины (14-я в мире) Элина Свитолина, победившая в финале турнира во Франции дочь вице-чемпиона Олимпийских игр, показала, как проводит свободное время со своей 2-летней дочуркой Скай.
Как известно, 30-летняя Элина редко делится кадрами с малышкой, родившейся в октябре 2022-го, и не показывает ее лицо. Но на сей раз призерка Олимпийских игр разместила в Instagram милое видео, на котором они со Скай устроили посиделки.
«Время чаепития», — написала Элина.
Напомним, что Элина Свитолина, которая замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом, на двух последних престижных турнирах в Мадриде и Риме дошла до полуфинала и четвертьфинала соответственно и теперь готовиться стартовать на состязаниях серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» (25 мая — 7 июня в Париже).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина в «сапоге» отметила 2-летие дочери Скай.
Фото Instagram
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