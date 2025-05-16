Курс доллара до 25 мая: повлияет ли на него отмена «экономического безвиза» с ЕС

Курс доллара в Украине продолжает оставаться достаточно стабильным и благоприятным для гривни. Это объясняется позитивным влиянием ряда факторов, правда в июне один из этих факторов может исчезнуть, но это вряд ли особо отразится на стабильности национальной валюты.

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Такой прогноз «ФАКТАМ» дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его словам валютный рынок Украины входит в новую неделю без громких сенсаций.

«Да, колебания есть — гривня каждый день то немного теряет, то наверстывает. Но это как раз и есть выразитель „живого“ рынка. А предпосылок для резких валютных кульбитов сейчас просто нет», — отмечает эксперт.

По словам собеседника «ФАКТОВ», на рынок будут влиять три основных фактора:

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стратегия Нацбанка по сохранению паритета между спросом и предложением.

развитие главных отраслей экономики: машиностроение, АПК, ОПК, стройку.

азвитие экспорта в условиях завершения действия экономического «безвиза» из ЕС. Впрочем, влияние данного фактора до июня будет незаметно, а летом он будет влиять косвенно — путем возможного снижения экспортной выручки, что влияет на международные резервы НБУ.

Также эксперт отметил интересную деталь: наличный и безналичный курс почти сравнялись. Это означает, что рынок демонстрирует признаки стабилизации, и это хорошая новость, как для бизнеса, так и для граждан.

Что касается курсовой пары евро/доллар, то и здесь никакой драмы не произойдет, скорее всего, будет держаться в пределах 41,4−41,8 грн, а евро — 45,5−47 грн.

«Таким образом, на следующей неделе валютный рынок будет «жить» по действующим правилам: никаких резких курсовых изменений, отсутствие ажиотажа или других «вредных» факторов останется в состоянии «меняющейся стабильности», — подчеркнул собеседник «ФАКТОВ».

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Тем временем международные запасы Украины в Национальном банке по итогам апреля достигли нового исторического рекорда — 46,7 млрд долларов.

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