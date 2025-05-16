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Удалось вернуть тела более 900 погибших защитников Украины
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил об очередном возвращении в Украину тел погибших защитников. Как и в прошлом месяце, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 погибших.
В штабе сообщают, что «на щите» вернулись павшие защитники из Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также тела, находившиеся в мограх на территории россии.
В Координационном штабе, выразив благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных Сил Украины, осуществляющемуперевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, отметили, что следователи и эксперты МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.
Напомним, что недавно эксперты идентифицировали одно из тел, возвращенное в рамках репатриационных мероприятий. Оно принадлежало замученной журналистке Виктории Рощиной, о смерти которой в плену россиян сообщалось еще в прошлом году.
Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными119
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