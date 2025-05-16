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Украина

Удалось вернуть тела более 900 погибших защитников Украины

13:31 16 мая 2025
Тела 909 защитников вернули в Украину. Фото Координационного штаба

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил об очередном возвращении в Украину тел погибших защитников. Как и в прошлом месяце, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 погибших.

В штабе сообщают, что «на щите» вернулись павшие защитники из Кураховского, Покровского, ⁠Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также тела, находившиеся в мограх на территории россии.

В Координационном штабе, выразив благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных Сил Украины, осуществляющемуперевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, отметили, что следователи и эксперты МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

Напомним, что недавно эксперты идентифицировали одно из тел, возвращенное в рамках репатриационных мероприятий. Оно принадлежало замученной журналистке Виктории Рощиной, о смерти которой в плену россиян сообщалось еще в прошлом году.

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Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

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