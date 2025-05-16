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Схема бизнесмена Александра Громика бьет по обороноспособности Украины, — десантник ВСУ Штепа
Украина должна избавиться от схем поставки, когда недобросовестные поставщики перепродают государству китайские дроны по завышенным ценам, выдавая за собственные разработки. Об этом в статье на Цензор.НЕТ пишет военный Сергей Штепа, являющийся десантником ВСУ, а также социологом и блогером. Он приводит пример украинского бизнесмена Александра Громика и его KTD Group (когда-то занимался изготовлением техники под брендом Saturn), которых чешские журналисты-расследователи HlidaciPes разоблачили на «перевозке китайских беспилотников через Чехию и подделке таможенных документов, чтобы завысить стоимость этих дронов».
«Я понимаю, что 2022/23 годы мы прошли под лозунгом „лучшее оружие любой ценой чем дешевое ничего“, но сейчас уже 2025 год. Такие схемы давно потеряли ореол обеспечения армии и стали исключительно способом наживы. Быть толерантными к ним нельзя ни в коем случае. Это прямой удар по обороноспособности Украины», — пишет Штепа.
По его словам, «мощностей по производству собственных БпЛА и их испытания ни на одном из предприятий Громика нет (хотя Александр Громик утверждает обратное), а те фотографии, которые он выкладывает в соцсетях, свидетельствуют только о том, что дроны собирают в Китае».
При этом, отметил Штепа, Громик собирает донаты на покупку дронов Jupiter Hunter-1 UAV (electric) и Jupiter Hunter-1B UAV через платформу Brave 1.
Десантник считает, что единственным выходом является масштабирование собственного производства в Украине и привлечение денег партнеров на это. Первым примером подобного сотрудничества стала Дания, которая в прошлом году направила 535 млн евро на производство САУ, дронов, противотанковых средств и ракет именно в Украине.
«Наш собственный ОПК не критично, а катастрофически недозагружен. И Громик и ему подобные тормозят масштабирование производства оружия в Украине. За «Чешскую инициативу» мы благодарим, но масштабировать необходимо именно «Датскую инициативу», — считает Штепа.
Напомним, Дания в 2025 году продолжила вкладывать деньги в производство оружия в Украине. Датское правительство объявило о предоставлении 300 миллионов датских крон (40 миллионов евро) для создания инновационного фонда, который будет направлен. Ранее Дания объявила о выделении 830 миллионов евро из замороженных активов рф для финансирования закупки оружия у украинских производителей.58
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