Частный дом директора Одесского зоопарка уничтожен в результате ночного налета вражеских беспилотников на регион (фото, видео)

В ночь на 16 мая российские захватчики снова применили дроны-камикадзе: 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов были выпущены с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).

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В командование ВС ВСУ сообщили, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Житомирщина, Черниговщина, Николаевщина, Киевщина и Одесщина.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью под атакой россиян находились Одесский и Белгород-Днестровский районы.

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Шахеды ударили по Одесщине ночью 16 мая. Фото со страницы ОВА

«В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные нашими спасателями. Пострадали три человека: один человек после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадала женщина — в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье», — отметил он.

Во время атаки дронов-камикадзе на Одесщину были ранены три человека. Фото со странички ОВА

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Один из разрушенных домов, по которому попал российский дрон, принадлежал директору Одесского зоопарка Игорю Билякову. «К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому у него нет возможности отвечать на звонки», — сообщили в организации.

Местные каналы сообщают, что речь идет о доме директора в Овидиополе. Сам Игорь Биляков спасся, потому что своевременно спустился в подвал. А остальные пострадавшие находились в домах.

Директор Одесского зоопарка — известный в области и Украине человек.

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Дом Игоря Билякова уничтожил российский "Шахед". Фото со страницы Одесского зоопарка в соцсетях

Он — пожалуй, самый креативный руководитель, который не раз веселил и удивлял людей своими перфомансами.

Так, odessa-life упоминала о том, как работники зоопарка снимались для календаря на 2020 год в образах разных животных. Белякову досталась роль домашнего козла.

После этого директор стал снимать традиционные предновогодние ролики, представая в образах животных-символов грядущего года.

Последствия российской атаки на Одесщину показали и в ГСЧС, спасатели которой участвовали в тушении пожаров.

Работала ПВО и в столичном регионе. Так, в Киеве в Святошинском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории котельной. Также, по данным КГВА, есть информация о повреждениях окон и автомобилей в жилом квартале.

А в Белоцерковском районе Киевщины в результате падения обломков сбитых целей повреждены административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение. Также, по данным ОВА, в Бучанском районе повреждено остекление частного дома.

Массированной атаке ночью подверглась Черкасщина. Руководитель ОВА Игорь Табурец сообщил, что силы ПВО в пределах региона уничтожили 32 российских беспилотника.

«Обошлось без травмированных. Обращений от населения по поводу повреждения имущества пока тоже нет. Обследование территории продолжается», — добавил он.

Напомним, что при отражении вражеской атаки с воздуха разбился самолет F-16, пилот которого сбил три воздушных цели и работал по четвертой. Летчик успешно катапультировался после того, как отвел самолет дальше от населенного пункта.

Фото со страницы Олега Кипера

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