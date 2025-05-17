Больше, чем приправа: как эффективно очистить унитаз с помощью вещи, которая есть у каждой хозяйки

Унитаз может блестеть чистотой без использования кофе, пенки для бритья или смешивания определенных компонентов — как это делают в Канаде.

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Можно также не применять хлорку или агрессивную химию. Поможет обычная поваренная соль, пишет издание об уборке.

Этот скромный продукт, который мы привыкли использовать для приготовления пищи, обладает удивительными свойствами. Соль способна конкурировать с дорогостоящими бытовыми средствами.

В отличие от многих промышленных очистителей, в составе которых есть едкие кислоты, соль действует иначе. Ее эффективность обусловлена несколькими ключевыми свойствами, делающими ее мощным, но безопасным инструментом для поддержания чистоты в ванной комнате.

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Соль — это мощный природный антисептик. Она создает среду, непригодную для жизни многих бактерий и микробов, являющихся основной причиной неприятных запахов и образования налета. Регулярное использование соли помогает ингибировать рост этих микроорганизмов, поддерживая гигиену и свежесть.

Еще в древности соль использовалась для консервации продуктов и обеззараживания ран, что свидетельствует о ее давней репутации как антимикробного средства.

Кроме того, соль имеет выраженную гигроскопичность — способность поглощать влагу. Это свойство делает его эффективной в борьбе с известковым налетом и водным камнем, которые часто образуются на стенках унитаза. Кроме того, соль способна связывать и частично абсорбировать жировые отложения, что особенно полезно для старых труб, подверженных засорениям.

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Также соль легко справится с неприятными запахами из канализации. Она не просто маскирует их, а нейтрализует на молекулярном уровне. Регулярное применение соли, особенно при запахе из старых труб, может значительно улучшить ситуацию, оставляя в ванной комнате только ощущение чистоты.

К тому же использование соли для чистки унитаза не требует специальных навыков или инструментов. Это простой и доступный лайфхак.

Понадобится всего один стакан обыкновенной поваренной соли. При сильных загрязнениях — количество можно увеличить.

Алгоритм действий: засыпать в чашу унитаза соль, залить небольшим количеством теплой воды. Дать соли время поработать. Оставить раствор в унитазе на срок от 30 минут до нескольких часов. Чем больше загрязнение, тем дольше можно оставить соль.

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После того как соль воздействовала, тщательно промыть унитаз водой, используя смыв.

Этот же способ хорошо работает и для борьбы с засорениями в раковине. Небольшое количество соли засыпать прямо в сливное отверстие, затем залить теплой водой. Процедуру повторить несколько раз. Соль поможет разрыхлить и частично растворить жировые и другие органические отложения, облегчая прохождение воды.

Раньше мы рассказывали, как чистят унитазы в Германии.

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