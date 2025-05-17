Национальная гвардия Украины получила улучшенный «Град»: эксперт нашел в нем сомнительное решение

В условиях поставок оккупантам военной техники из КНДР украинской армии приходится наращивать боевую мощь своих подразделений. Так, части Национальной гвардии Украины приняли на вооружение улучшенную версию 122-мм РСЗО БМ-21 «Град».

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Как сообщает пресс-служба НГУ, была разработана техническая задача, которая предусматривала глубокую модернизацию платформы и боевых систем. В частности, базовое шасси на основе советского автомобиля «Урал» заменено современной платформой MAN (6×6), которая обеспечивает лучшую мобильность, проходимость и надежность в сложных условиях боевых действий.

Улучшения также затронули эргономику и безопасность экипажа. Новая машина имеет более комфортные условия для работы личного состава, в частности, за счет обновленной кабины и оптимизированного внутреннего пространства. Установлены средства РЭБ и другие решения, которые помогут более эффективно применять такую ​​технику в условиях боевых действий.

Также предусмотрена возможность транспортировки дополнительного боекомплекта, что увеличивает автономность боевой машины.

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«Ключевым элементом модернизации стала интеграция современных систем управления огнем и наведения. Новые цифровые комплексы позволяют значительно точнее и оперативнее осуществлять выявление целей, расчет координат и открытие огня. Системы вертикального и горизонтального наведения получили электрические приводы с дистанционным управлением, что повышает скорость реакции и точность боевой работы», — сказал командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко.

Военный эксперт Андрей Харук отметил, что немецкое трехосное полноприводное шасси MAN позволило организовать стеллаж для снарядов второго залпа, что кажется позитивом, который «увеличивает автономность боевой машины». Но на деле не все так просто.

«Реактивная артиллерия — это не ствольная, из капонира не постреляешь. При условии засилья дронов два залпа с одной позиции тоже не будешь давать. А менять позицию, везя на себе сорок незащищенных реактивных снарядов под постоянной угрозой атаки дронов — решение не самое лучшее», — говорит эксперт, отмечая серьезный риск перевозки с собой большого запаса снарядов.

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Решением этого вопроса может стать установка на РСЗО средства радиоэлектронной борьбы, что предусмотрено для улучшенного «Града» в штатном порядке и без чего им лучше на фронте не появляться. Интеграцию же в РСЗО современных систем управления огнем и наведением эксперт назвал ключевым элементом модернизации.

Ранее оккупанты признали, что их самая современная и распиаренная БМП-3 по всем основным параметрам проигрывает американской БМП Bradley M2A2 ODS SA.

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