Киев отбивался всю ночь: после мощной ночной атаки дронов в столичном регионе есть жертвы и разрушения (фото, видео)

Силы обороны Украины отражали очередную массированную атаку россиян с воздуха — враг начал запускать ударные БпЛА еще накануне днем, около 16:00, вечером и в ночь на 18 мая на украинскую территорию продолжали заходить очередные группы «Шахедов» и беспилотников-имитаторов. По состоянию на 08:00 в Киевской области все еще фиксировался «Шахед», «наматывавший» круги по региону.

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По данным командования Воздушными силами ВСУ, россияне атаковали 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 128 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). 1 вражеский БпЛА — в воздухе, боевая работа продолжается!

Большое количество барражирующих боеприпасов атаковало столичный регион. Мониторинговые каналы ночью сообщали о большом количестве «Шахедов», по которым работала ПВО в окрестностях Киева, а также о десятках ударных БпЛА, атаковавших Васильков.

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По некоторым подсчетам, в Киевскую область заходило около 80 «Шахедов».

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В столице воздушная тревога была оабъявлена в полночь, а ПВО начала работать по воздушным целям около трех часов ночи. В КМВА сообщили, что зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Голосеевском районе.

«Повреждена крыша нежилого здания. Без пожара и потерпевших. На месте работают специалисты», — говорится в сообщении.

А в Соломенском районе обнаружено повреждение остекления окон квартиры жилого дома.

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А вот в Киевской области есть повреждения жилых домов, жертвы и раненые. В КОВА сообщают, что в Обуховском районе, где произошло частичное разрушение частного дома, от полученных травм погибла 28-летняя женщина. Ранены мужчина 59 лет, женщина 61 года и ребенок 4 года. Все они в состоянии средней тяжести госпитализированы. А в многоэтажном жилом доме, расположенном рядом, были повреждены окна.

В Фастовском районе начался пожар на территории комбикормового завода.

Местные тг-каналы пишут о падении обломков сбитого БпЛА в Глевахе, где была повреждена дача. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото "Киев ИНФО"

А в Днепропетровской области под вражеской атакой находились три района. По информации руководителя ОВА Сергея Лысака, накануне вечером захватчики ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

«По Межевской громаде Синельниковщины враг ударил БпЛА. Там повреждены хозяйственная постройка и частные дома. Уже ночью FPV-дрон ударил по Криворожскому району. Из-за попадания в Зеленодольской громаде разбиты солнечные панели. Повсеместно обошлось без погибших и пострадавших», — сообщил руководитель областной военной администрации.

Обошлось без пострадавших и на Николаевщине, где россияне накануне вечером ударили БпЛА, тип которого сейчас устанавливается, по Галицыновской громаде.

«В результате обстрела повреждены сети электроснабжения, без света остается два населенных пункта — с. Лиманы и с. Лупарево. Восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет», — сообщил руководитель ОВА Виталий Ким.

Напомним, что на днях россияне атаковали барражирующими боеприпасами западные регионы. Взрывы раздавались, в частности, в Луцке и Ивано-Франковске.

Фото Воздушных сил ВСУ

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