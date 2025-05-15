Враг атаковал Ивано-Франковск, Луцк и другие города: где ночью и утром раздавались взрывы

Ночью и утром 15 мая Украина снова была под атакой русских дронов. По информации командования Воздушных сил, противник запустил по Украине 110 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

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По состоянию на 08.00 подтверждена ликвидация 62 БпЛА на востоке, севере, западе и в центре страны. Еще 29 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.

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Под утро «шахеды» атаковали западные области Украины.

Ивано-Франковскую область россияне атаковали ударными беспилотниками с разных направлений, сообщила руководитель ОВА Светлана Онищук.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется. Спасибо защитникам неба за отличную работу и всем службам, которые помогают ликвидировать последствия вражеской атаки» , — говорится в сообщении.

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По информации мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, гражданская инфраструктура не пострадала. Погибших и потерпевших нет.

Несколько взрывов прогремели и в Луцке, сообщил мэр Игорь Полищук.

«Взрывы в Луцке! Прошу быть в укрытии» , — написал городской голова в 06:01.

Под ударами россиян находилась и Днепропетровщина. Вечером из РСЗО русская армия обстреляла Межевскую громаду Синельниковского района. Ночью россияне по ней ударили беспилотником.

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По словам руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, частично разрушен дом культуры. Возникший там пожар спасатели потушили. Повреждены десяток частных домов, магазины, авто.

На Никопольщине в результате ударов окупантов изуродованы многоэтажка и детсад.

В Лубенском районе Полтавщины обломки БПЛА повредили частные дома и авто.

За сутки оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, нежилых построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали, отметил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Херсонской области российские военные били по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты повредили частные автомобили. Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения, сообщил руководитель области Александр Прокудин.

По информации Сумской ОВА, ночью россияне массированно атаковали деревню на территории Сумской громады. Враг направил по гражданской инфраструктуре около 10 ударных БПЛА. На месте попаданий загорелся пожар, там с ночи работают подразделения ГСЧС. Предварительно, обошлось без пострадавших.

На фронте за минувшие сутки произошло 128 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и произвели почти четыре тысячи обстрелов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, вчера днем россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Сумах. Там погибли три человека, 9 пострадали.

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