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Украинец Богачук победил в рейтинговом бою 192-сантиметрового боксера из США (видео)
В воскресенье, 18 мая, на арене Commerce Casino в Коммерсе (США) украинский боксер, экс-временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Сергей Богачук (26 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения), завоевавший титул в марте прошлого года, победил по очкам американца Майкла Фокса (24 победы, 5 из них — нокаутом, 5 поражений).
Несмотря на превосходство 29-летнего американца в антропометрии (рост — 192 см против 183 см, размах рук — 206 см против 185 см), 30-летний уроженец Винницы уверенно контролировал ход рейтингового боя, хотя на сей раз часто промахивался. Левша Фокс пытался опасно отвечать, но по итогам 10 раундов все три судьи отдали победу украинцу — 97:93, 97:93, 98:92.
#BrunchBoxing pic.twitter.com/Q09vaUCs4u— EZ RAW Brunch Boxing (@EzRawBoxing) May 18, 2025
«Для меня это был не тяжелый бой. Я готов снова драться хоть завтра», — сказал с улыбкой Сергей Богачук, которого поддерживала жена, на ринге после боя.
Сергей Богачук отпраздновал 26-й успех на профиринге. Напомним, что в его пассиве всего два поражения. В марте 2021 года он проиграл нокаутом американцу Брэндону Адамсу, а в августе 2024-го потерял титул мира по версии WBC Interim, уступив раздельным решением судей сопернику из США Верджилу Ортису. Все остальные свои бои, кроме двух последних, Сергей завершил досрочными победами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Богачук избил уроженца Ямайки Натаниэля Галлимора и защитил чемпионский титул.
Фото BoxingScene
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