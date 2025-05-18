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Предоставлять переселенцам финансовую помощь будут по-новому: что изменилось
Недавно правительство вносило изменения в постановление о предоставлении внутренним переселенцам субсидии на оплату аренды жилья.
Речь идет о решении Кабмина о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения (части жилого помещения) и компенсацию части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора.
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В этом документе, как пишет профильное издание «На пенсии», говорится и о некоторых изменениях в правилах предоставления ВПЛ помощи на проживание (по 2000 гривен в месяц для взрослого человека и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью).
Так, получить справку внутреннего переселенца и выплаты могут военнослужащие, которые служили в Вооруженных силах Украины (кроме срочной службы и офицеров по призыву) и проживали в зонах ведения боевых действий, на временно оккупированных территориях или потеряли жилье из-за военных действий. А ВПЛ, которым назначили субсидию на аренду жилья, такие выплаты могут временно приостановить.
Еще одно изменение касается адреса, который переселенец должен указывать, подавая заявление на получение выплат. Отныне им не может быть адрес юридического лица, офиса или госучреждения. Впрочем, есть исключение — если ВПЛ проживает в указанном месте не менее 15 дней. ВПЛ, которые меняют место жительства, должны стать на учет по новому адресу в течение 60 дней.
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С июля текущего года Минфин будет ежемесячно проверять, кто из ВПЛ находится за пределами Украины более 90 дней. Таким переселенцам перестанут начислять денежную помощь. Исключение — лечение, учеба, смерть родственника, служебная командировка, имеющие документальные подтверждения.
Ранее в ПФУ рассказали о правилах предоставления внутренним переселенцам субсидии на аренду жилья.
Фото Pixabay145
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