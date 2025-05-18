Пустозвоны: три знака зодиака, обещаниям которых нельзя верить

Астрологи, ранее назвавшие самые успешные в мае знаки Зодиака, определили представителей зодиакального круга, которые чаще других не сдерживают данное слово.

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Близнецы

Первые в ТОП-3 — много говорящие, обещающие и планирующие Близнецы, которые вскоре забывают о своих намерениях, переключая внимание на совсем другие вещи, пишет ukr.media. Впрочем, не стоит на них обижаться — лучше не воспринимать на 100 процентов все, сказанное этим обаятельными болтунами. Просто Близнецы быстро теряют ко всему интерес.

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Рыбы

Рыбы не придерживаются слова из-за забывчивости или эмоциональной перегрузки. Часто случается так, что представители знака соглашаются что-нибудь сделать, хотя на самом деле хотели бы сказать «нет». Но согласились, желая помочь и опасаясь, что в случае отказа они кого-то разочаруют. Так что Рыбам следует ненавязчиво напоминать о договоренностях.

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Стрелец

Стрельцы не выполняют данные обещания, когда считают, что их заставляют сделать что-нибудь. Свободолюбивый знак легко увлекается идеями, но может быстро «остыть» и не довести дело до завершения. «Обещал — не значит обязан», — вот девиз, который Стрелец иногда практикует бессознательно. Чтобы знак выполнил обещанное, ему следует дать почувствовать, что это было его сознательным решением, а не навязанным извне.

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Фото Pixabay

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